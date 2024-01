南韓和尚日進大師用饒舌電音歌傳教。(擷自TikTok@fr_r_r_k)

佛教推廣也走嘻哈風,近期一則「DJ日進大師」的影片在網路瘋傳,雖然是南韓 宗教法會,但台上的表演者身穿袈裟,戴著耳罩式耳機、手持麥克風,蹦蹦跳跳唱起饒舌歌;舞台上還有混音器、重低音喇叭,甚至還會隨著音樂噴乾冰,底下的中老年信眾也跟著舉手一起嗨,彷彿小型演唱會。

不僅電音旋律十分洗腦,仔細聽歌詞更是令人捧腹,「佛祖HANDSOME!(諧音「Put you hands up」,舉起你的手)」、「歐爸幾歲?觀世音菩薩」、「你幾歲啊?文殊菩薩」、「佛祖長得好帥」、「Show me the 佛教信仰!」

這首由日進和尚與DJ38SUN合作的單曲,由南韓的Danal Entertainment發行,曲名就叫做「佛祖HANDSOME」。

