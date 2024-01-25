我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

合理嗎？自有土地蓋房要繳2萬手續費

每天逾45學生偷竊 華府CVS藥局決定關店

西班牙檸檬生產過剩價格崩盤 逾千噸果實放田裡腐爛

中央社馬德里25日專電
西班牙近來檸檬產地價格每公斤跌到0.20歐元，但大型超市零售價格在每公斤1.49歐元至3.46歐元之間，價差可達逾7倍。圖為西班牙一家連鎖超市檸檬標價。(中央社)
西班牙近來檸檬產地價格每公斤跌到0.20歐元，但大型超市零售價格在每公斤1.49歐元至3.46歐元之間，價差可達逾7倍。圖為西班牙一家連鎖超市檸檬標價。(中央社)

西班牙檸檬生產過剩，產地價格崩盤，由於採收不合成本，加上通路只購買外觀完好的果實，農民只得放棄採收，任由2000多噸檸檬在田裡腐爛，也在街頭發送3000公斤檸檬以示抗議。

西班牙廣播電視公司（RTVE）22日報導，西班牙檸檬農民正面臨產銷失衡危機，在東南部穆西亞（Murcia）地區和地中海沿岸的檸檬田裡，有超過2000噸的檸檬在地上腐爛。

產地價格崩盤導致農民損失慘重，估計西班牙整個地中海沿岸地區檸檬生產者損失高達20億歐元（約21億美元）。

西班牙「農牧協調組織」（COAG）表示，市場通路只願意購買外觀完美無暇的水果，只要檸檬果皮上有一小點黑色斑點就失去商業價值，賣不出去，採收完全不符成本，農民只能任由這些賣相不佳的果實掉落地上腐爛。

西班牙廣播電視公司也提到，檸檬市場價格和產地價格傳統上差異很大，價差可達到逾7倍。

西班牙南部安達魯西亞（Andalucía）地區的檸檬農民也面臨相同危機，世界報（El Mundo）報導，馬拉加（Málaga）小農工會（UPA）18日在街頭發送3000公斤檸檬，抗議產地價格過低，對農民生計具有「毀滅性」。

馬拉加小農工會（UPA）秘書長莫斯哥索（Francisco Moscoso）表示，這次產季檸檬產量比上一季增加34%，產地價格徹底崩盤，從去年的每公斤0.48歐元狂跌到0.20歐元，但是農民的生產成本卻升高到0.35歐元，「毫無利潤可言」，農民生計無法持續。

莫斯哥索批評指出，產地價格崩盤並未在市場通路的貨架上反應給消費者，在大型超市檸檬零售價格為每公斤1.49歐元至3.46歐元之間。

他強調，西班牙農民受到法規嚴格約束，在生產過程中需要使用高品質、對環境有利的產品，加上日漸提高的工資和稅金，導致西班牙的檸檬和柳橙生產者面臨年年不斷提高的成本。

他補充說，雪上加霜的是，西班牙從非歐盟國家進口檸檬，因此批發商和通路得以對在地生產者施加更大降價壓力。

莫斯哥索認為，要長期解除檸檬產銷失衡危機，政府應該加強介入力道，農業部必須控制進口產量以避免不公平競爭，並且確保農產品市場交易時，產地價格應能夠負擔生產成本。此外，透過提倡「地中海飲食」的健康飲食習慣，鼓勵消費者多多購買本國產品。

歐盟 利潤 農業部

上一則

泰國驚見幼獅搭豪車兜風 飼主違法恐吃牢飯與罰款

下一則

南方白犀牛人工受孕成功 瀕危北方白犀牛復育現曙光

延伸閱讀

害2架戰機緊急起飛...他發簡訊喊「我要炸飛機」觸發國家警報 超慘下場曝光

害2架戰機緊急起飛...他發簡訊喊「我要炸飛機」觸發國家警報 超慘下場曝光
居全球領先地位…西班牙器官移植一年近6000例 平均每天進行16例手術

居全球領先地位…西班牙器官移植一年近6000例 平均每天進行16例手術
金山整頓環境 連辦3大型活動

金山整頓環境 連辦3大型活動
理財Q&A／彈性消費帳戶(FSA) 餘額過期前趕緊用

理財Q&A／彈性消費帳戶(FSA) 餘額過期前趕緊用

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32

超人氣

更多 >
發現家中水管凍住？馬上做這件事

發現家中水管凍住？馬上做這件事
南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...

南加女108刀刺死男友 法官判無需入獄 原因是...
矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人

矽谷華裔工程師殺妻案 首度開庭 現場聚集華人
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討
社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅

社安福利增 退休族平均每月多拿140元 但報稅時恐補稅