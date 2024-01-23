我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／川普擊敗海理 新罕州黨內初選勝出

獨家／矽谷華裔谷歌工程師殺妻案 陳立人所在之處成謎 地檢官談案情

瑞典入北約 土耳其開綠燈 只待匈牙利點頭

記者張文馨／華盛頓即時報導
土耳其總統厄多安（左）2023年7月在維爾紐斯舉行的北約峰會上與瑞典總理克里斯特森（右）握手。（路透資料照片）
土耳其總統厄多安（左）2023年7月在維爾紐斯舉行的北約峰會上與瑞典總理克里斯特森（右）握手。（路透資料照片）

北約擴張再進一步。土耳其議會23日晚間批准瑞典加入北約，匈牙利將成為最後一個批准瑞典入會的國家；匈牙利總理奧班（Viktor Orban）稱已邀瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）共商瑞典加入北約事宜。

繼芬蘭去年4月加入北約後，瑞典的加盟將擴張北約版圖，強化北約的空中與海上軍力，並提升北約在波羅的海與北極的地位，讓俄羅斯備感威脅。

加入北約需要所有會員國都批准，瑞典申請入會運作超過1年。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）去年7月10日在立陶宛與克里斯特森和土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）開會確認土耳其同意瑞典加入北約，為瑞典加入北約掃清主要障礙。

土耳其議會23日以287票贊成、55票反對和4票棄權，批准瑞典入會案；奧班隨即在社群平台X（前身為推特）發文表示，瑞典距離成為北約正式成員又更近一步。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）也在X發文稱，這是美國總統拜登的優先事項，有了瑞典的加入，將使美國和北約更加安全且強大；蘇利文23日會晤瑞典國家安全顧問藍德霍姆（Henrik Landerholm），除讚許土耳其議會的批准外，還強調繼續支持烏克蘭對抗俄國侵略。

匈牙利並未對瑞典提出具體的入會條件，還被路透形容為「跟著土耳其走」；奧班已邀請克里斯特森前往布達佩斯，討論瑞典加入北約事宜，暗示有機會點頭答應。

匈牙利可望成最後一個批准的國家，至此，瑞典可望成為北約第32個會員國，今年4月北約也將迎來成立第75周年。

不過，根據紐約時報報導，瑞典能否迅速加入還有變數，土耳其可以延遲對北約提交批准，匈牙利議會至2月15日前都休會，不確定何時處理批准案。

俄烏戰爭爆發後，芬蘭、瑞典以及烏克蘭均表達意願盼加入北約這個軍事聯盟，北約版圖延伸的同時，集體防禦的範圍和能力也隨之擴張；「攻擊一個視同攻擊全體」，若俄軍進入北約地界，勢必觸發這項條款，包含美國在內的所有會員國都將出面應對。

瑞典的加入，不僅使得北約盟軍可在瑞典領土上執行軍事行動，在瑞典受到攻擊時，也會受到來自北約所有會員國的保護。

綜合多家媒體報導，土耳其阻撓瑞典入會的主要原因是，希望對美採購F-16戰機以提升現有機隊水準。

在厄多安放行後，蘇利文公開表示，將出售F-16戰機給土耳其，美國國會以土耳其政府侵犯人權為由保留，稱要等土耳其同意瑞典入會再同意軍售；美聯社引述美國政府官員說法指，在土耳其批准瑞典入會後，美國對土耳其的軍售流程也會加快處理。

瑞典 北約 土耳其

上一則

傳以色列、哈瑪斯「原則上同意」再交換人質 換取停火1個月

下一則

加拿大滑雪直升機墜毀山區 造成3死、4重傷 尚未查明事故起因

延伸閱讀

土耳其國會終批准 瑞典加入北約就差匈牙利點頭

土耳其國會終批准 瑞典加入北約就差匈牙利點頭
匈牙利親俄總理邀請瑞典領袖 討論加入北約事宜

匈牙利親俄總理邀請瑞典領袖 討論加入北約事宜
瑞典入會北約 預料土耳其國會將批准

瑞典入會北約 預料土耳其國會將批准
拜登幕僚警告：若不儘快軍援烏克蘭 俄軍數周內恐打贏戰爭

拜登幕僚警告：若不儘快軍援烏克蘭 俄軍數周內恐打贏戰爭

熱門新聞

英國鋼琴家卡瓦納(黑衣者)與數名中國人起爭執。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

數名中國人槓上倫敦街頭鋼琴家 影片炸鍋逾300萬人觀看

2024-01-22 14:24
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
倫敦聖潘克拉斯車站的鋼琴已被圍起禁止彈奏。日前數名中國人與一名英國鋼琴家在此險些衝突。(擷自YouTube@Brendan Kavanagh)

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

2024-01-23 14:08
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32

超人氣

更多 >
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
注意這5預警 有可能是前列腺癌

注意這5預警 有可能是前列腺癌
爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲

爭議風波未息 英國鋼琴家上談話節目繼續開砲