烏克蘭出身佳麗奪日本小姐后冠 日網友相挺打氣

2024年「日本小姐」選美比賽由烏克蘭出身、已取得日本國籍的26歲椎野卡洛琳娜奪得后冠。（圖取自日本小姐網頁missnippon.jp）

2024年「日本 小姐」選美比賽昨天在東京新宿一間飯店登場，結果由烏克蘭 出身、已取得日本國籍的26歲椎野卡洛琳娜（音譯）奪得后冠。日本不少網友都為椎野鼓舞打氣。

日媒Sponichi Annex報導，椎野在奪冠後說：「希望為打造一個不以外表判斷多元化及人的社會做出貢獻。」

椎野說，過去曾感受過種族隔閡，「雖然身為日本人有不被接受的部分，但很感謝能以身為日本人獲得認可」。

椎野除了以26歲年紀奪冠創歷屆日本小姐最年長紀錄，也是在日本小姐選美比賽各獎項中，第一位出身歐洲的獲獎佳麗。

椎野雙親都是烏克蘭人，後來由於母親與日本籍男性再婚，在5歲時移居日本；雖然母親一般都說烏克蘭語，但椎野則堅持使用日語。

椎野說，即使自己成長過程中，不論說話或思維都是日本人，「但因為鼻樑高挺及髮色等外觀上的特徵，總是被認為是外國人」而感到煩惱。

不過，從國中3年級開始從事模特兒活動的椎野，深邃五官及修長手腳卻成為她的「武器」。她在2020年左右透過社群平台展現自我特色時，相繼接獲擁有相同煩惱的網友打氣鼓勵，所以決定參加日本小姐選美比賽。2022年取得日本國籍後，成功在昨天奪下后冠。

有網友在新聞報導下方留言說，椎野也是一名YouTuber ，自己從以前就知道這個人，且實際上可以感覺到椎野幾乎就是日本人，「可能比日本人還要像日本人」，希望椎野未來也能以身為日本人繼續加油。

另一名網友說，日本小姐參選條件無關人種，是看有無日本國籍，如果具有日本女性之美的「內在」獲認可的話，那選美結果應該沒有問題才是。

還有網友說，日本體育界也有不少取得日本國籍後表現活躍的運動員，且至今為止的日本也是因為接受多元化而取得發展。