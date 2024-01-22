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哈瑪斯人質親屬強闖以色列國會 求議員幫忙營救

中央社耶路撒冷22日綜合外電報導
哈瑪斯人質親屬強行闖入耶路撒冷的國會委員會會議，要求議員採取進一步行動，讓他們的親人獲釋。(路透)
哈瑪斯人質親屬強行闖入耶路撒冷的國會委員會會議，要求議員採取進一步行動，讓他們的親人獲釋。(路透)

一群被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）扣為人質的以色列民眾親屬，今天強行闖入耶路撒冷的國會委員會會議，要求議員採取進一步行動，讓他們的親人獲釋。

路透報導，一名婦女舉著3名家庭成員的照片，他們是去年10月7日哈瑪斯跨界突擊時劫持的253人質的其中3人，這項攻擊引發數十年來最慘烈的戰鬥。去年11月休戰期間，有100多人獲釋，但仍有約130人被扣押在加薩走廊。

抗議者強行闖入以色列國會財務委員會（Knesset Finance Committee）會議，高舉寫著「當他們在那裡死去時，你們不能乾坐在這裡」的標語牌。

另外，攻擊加薩南部主要城市汗尤尼斯（Khan Younis）的以色列坦克今天抵達兩家醫院大門前，導致居民無法獲得外傷護理。新一年最血腥的戰鬥席捲收容數十萬流離失所者的地區。

居民表示，加薩南部遭受去年10月爆發戰爭以來最猛烈的陸海空轟炸，以色列坦克從東部穿越汗尤尼斯，進入靠近地中海沿岸的西部地區。

以色列上週發動攻勢，奪取他們認為是哈瑪斯主要總部的汗尤尼斯。

戰火已深入加薩走廊的最後角落，這些角落擠滿逃離轟炸的人。加薩衛生當局今天發布最新數據表示，自去年10月7日以來，以色列對加薩的攻擊已造成至少2萬5295人死亡。

加薩 以色列 哈瑪斯

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