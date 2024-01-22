我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡博士生齊太磊槍殺華師 連開10槍至子彈耗盡

前白宮發言人麥肯內尼：川普想贏大選就應採調和策略

歐盟外交代表：以色列不能只靠軍事手段建立和平

中央社布魯塞爾22日綜合外電報導
歐洲聯盟與以色列及巴勒斯坦外交官進行會談之前，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天告訴以色列，不能「只靠軍事手段建立和平」，歐盟堅持透過兩國方案解決以巴衝突。(歐新社)
歐洲聯盟與以色列及巴勒斯坦外交官進行會談之前，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天告訴以色列，不能「只靠軍事手段建立和平」，歐盟堅持透過兩國方案解決以巴衝突。(歐新社)

歐洲聯盟與以色列巴勒斯坦外交官進行會談之前，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天告訴以色列，不能「只靠軍事手段建立和平」，歐盟堅持透過兩國方案解決以巴衝突。

以哈戰爭延燒至今逾3個月，法新社報導，歐盟27國外長預計將分別與以色列、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）及主要阿拉伯國家在布魯塞爾舉行會談。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前表示反對巴勒斯坦戰後建國，引來聯合國譴責：「拒絕接受以色列及巴勒斯坦的兩國方案、否定巴勒斯坦人民建國的權利，都是令人無法接受的」。波瑞爾（Josep Borrell）同聲譴責以色列反對巴勒斯坦建國的立場。

波瑞爾說：「我們想要做的是建立兩國方案，所以讓我們來討論吧。」

他還告訴以色列，「只靠軍事手段無法建立和平與穩定」。

「他們還有其他解決方案嗎？要所有巴勒斯坦人民離開？還是要殺光他們？」

統治加薩（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日大規模跨境突襲以色列，以色列隨後以毀滅性的軍事行動回擊，導致中東地區陷入新一波動盪，外界擔憂恐引發更廣泛的衝突。

儘管這場殺戮之戰似乎將解決以巴衝突的長期方案推得更遠，但歐盟官員堅信，現在是討論以巴衝突最終解決方案的時候了。

波瑞爾表示，他已向歐盟各國外交部長提交一份尋求以巴永久和平的「全面解決方案」。

歐盟在加薩戰爭上面臨取得一致立場的困難；例如德國等以色列的強力支持者拒絕西班牙、愛爾蘭等國提出立即停火的要求。

歐盟官員已草擬一份有關戰後加薩的因應方案，呼籲以色列不要長期占領、終結哈瑪斯統治，並交由巴勒斯坦自治政府來治理加薩。

以色列 巴勒斯坦 歐盟

上一則

外國人助烏抗俄 澤倫斯基：擬授予烏克蘭國籍

延伸閱讀

內唐亞胡拒撤兵換人質 哈瑪斯官員：人質沒機會獲釋了

內唐亞胡拒撤兵換人質 哈瑪斯官員：人質沒機會獲釋了
白宮副國安顧問：阻止青年運動攻擊船隻 還要花些時間

白宮副國安顧問：阻止青年運動攻擊船隻 還要花些時間
白宮副國安顧問：阻止青年運動攻擊船隻 還要花些時間

白宮副國安顧問：阻止青年運動攻擊船隻 還要花些時間
距殲滅差得遠 美估哈瑪斯僅3成被滅 武裝火力還能撐數月

距殲滅差得遠 美估哈瑪斯僅3成被滅 武裝火力還能撐數月

熱門新聞

印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
日本石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。（美聯社）

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

2024-01-20 07:54
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08

超人氣

更多 >
票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了

票房不佳恐賠錢 湯姆克魯斯「任務7」終獲獎 開心笑了
華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭

華裔谷歌工程師殺妻案 兇嫌陳立人出院入獄 22日出庭
好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算

好市多年費120元黑鑽卡 年消費到這個金額就划算
網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個

網球／奪冠十年後亮相澳網 李娜笑稱：老公還是那一個
佛州州長德桑提斯退選 支持川普逐白宮大位

佛州州長德桑提斯退選 支持川普逐白宮大位