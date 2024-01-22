歐盟外交代表：以色列不能只靠軍事手段建立和平

歐洲聯盟與以色列及巴勒斯坦外交官進行會談之前，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾今天告訴以色列，不能「只靠軍事手段建立和平」，歐盟堅持透過兩國方案解決以巴衝突。(歐新社)

歐洲聯盟與以色列 及巴勒斯坦 外交官進行會談之前，歐盟 外交與安全政策高級代表波瑞爾今天告訴以色列，不能「只靠軍事手段建立和平」，歐盟堅持透過兩國方案解決以巴衝突。

以哈戰爭延燒至今逾3個月，法新社報導，歐盟27國外長預計將分別與以色列、巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）及主要阿拉伯國家在布魯塞爾舉行會談。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前表示反對巴勒斯坦戰後建國，引來聯合國譴責：「拒絕接受以色列及巴勒斯坦的兩國方案、否定巴勒斯坦人民建國的權利，都是令人無法接受的」。波瑞爾（Josep Borrell）同聲譴責以色列反對巴勒斯坦建國的立場。

波瑞爾說：「我們想要做的是建立兩國方案，所以讓我們來討論吧。」

他還告訴以色列，「只靠軍事手段無法建立和平與穩定」。

「他們還有其他解決方案嗎？要所有巴勒斯坦人民離開？還是要殺光他們？」

統治加薩（Gaza）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日大規模跨境突襲以色列，以色列隨後以毀滅性的軍事行動回擊，導致中東地區陷入新一波動盪，外界擔憂恐引發更廣泛的衝突。

儘管這場殺戮之戰似乎將解決以巴衝突的長期方案推得更遠，但歐盟官員堅信，現在是討論以巴衝突最終解決方案的時候了。

波瑞爾表示，他已向歐盟各國外交部長提交一份尋求以巴永久和平的「全面解決方案」。

歐盟在加薩戰爭上面臨取得一致立場的困難；例如德國等以色列的強力支持者拒絕西班牙、愛爾蘭等國提出立即停火的要求。

歐盟官員已草擬一份有關戰後加薩的因應方案，呼籲以色列不要長期占領、終結哈瑪斯統治，並交由巴勒斯坦自治政府來治理加薩。