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日本月球探測器已取得著陸數據 並傳回地球

中央社東京22日綜合外電報導
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，小型無人探測器SLIM日前降落月球表面後，傳輸完著陸時的畫面數據等資訊後，JAXA已刻意切斷了電源，避免之後重啟時發生異常。圖為SLIM（月球勘測智慧登陸器）在月球上空巡航示意圖。（歐新社）
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，小型無人探測器SLIM日前降落月球表面後，傳輸完著陸時的畫面數據等資訊後，JAXA已刻意切斷了電源，避免之後重啟時發生異常。圖為SLIM（月球勘測智慧登陸器）在月球上空巡航示意圖。（歐新社）

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天表示，小型無人探測器SLIM日前降落月球表面後，傳輸完著陸時的畫面數據等資訊後，JAXA已刻意切斷了電源，避免之後重啟時發生異常。

日本經濟新聞報導，SLIM依照原定計畫，在1月20日凌晨0時20分（美東時間19日上午10時20分）左右登陸月球表面，使日本成為第5個將探測器送上月球的國家，不過陽光未照射到太陽能板無法發電，僅靠內建電池維持電源供應。

JAXA今天透過X的官方帳號表示「已經成功將著陸時與在月表取得的技術數據、畫面數據傳回地球」，而SLIM傳輸完上述資訊後，在當天凌晨2時57分電池電量只剩12%時，已從地球上發出指令刻意切斷了電源，避免之後重啟時發生異常。

SLIM搭載的太陽能電池原本應該朝上接收陽光，但據稱卻朝西側，導致陽光難以照射因而無法發電。若太陽能電池被陽光照射到，可能還有發電的機會。JAXA目前正在準備努力重啟電源供應。

若SLIM電源成功復原，將可透過特殊相機拍攝月球表面，並可能調查月球的岩石組成，有望進一步了解月球起源。

JAXA計畫於1月25日舉行記者會，說明SLIM探測器的詳細狀況。

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