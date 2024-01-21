我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯：突襲以色列屬「必要作為」 承認有過失

佛州州長德桑提斯退選 支持川普逐白宮大位

德民眾抗議極右翼討論驅逐移民 主辦單位稱140萬人上街

中央社柏林／慕尼黑21日綜合外電報導
極右翼「德國另類選擇黨」計畫驅逐移民，引發德國群眾上街抗議。(美聯社)
極右翼「德國另類選擇黨」計畫驅逐移民，引發德國群眾上街抗議。(美聯社)

極右翼「德國另類選擇黨」討論大規模驅逐移民的細節經披露後，抗議活動主辦單位指出，德國各地於周末期間有超過140萬人參與反對該黨的示威活動。

法新社報導，光是19日至21日期間就有約100座城巿出現抗議活動。運動組織網絡Campact及運動團體「周五為未來而戰」（Fridays for Future）估計，有超過140萬人走上街頭，傳達「反德國另類選擇黨（AfD）的訊息」。

Campact和周五為未來而戰在聯合聲明中指出：「光是這個周日，就有約40座城巿出現針對德國另類選擇黨和德國社會右傾趨勢的抗議。」

由於今天在慕尼黑（Munich）參與示威的群眾人數太多，主辦單位基於安全理由而被迫取消原先規畫的遊行，要求群眾解散。

當地警方表示，約10萬人參加這場抗議，比原先登記參加人數多了3倍。法新社記者表示，主辦單位稍早在現場宣布的估計人數為20萬人。

據柏林-布蘭登堡廣播公司（RBB）引述警方公布的數字，柏林今晚有大約10萬人聚集巿中心抗議。

德國調查媒體Correctiv於10日報導，德國另類選擇黨已在與極端主義分子的會議中，就驅逐移民和「沒有被同化的公民」一事進行討論。此事經披露後，引發一波反對此一極右翼政黨的動員。

參與相關討論的包括奧地利「認同運動」（Identitarian Movement）領軍人物塞爾納（Martin Sellner）。此一右翼極端意識形態認同「大取代」（great replacement）陰謀論，宣稱有一個由非白人移民取代土生土長白種歐洲人的陰謀存在著。

德國 移民

上一則

哈瑪斯：突襲以色列屬「必要作為」 承認有過失

下一則

哈瑪斯提撤軍換釋放人質 內唐亞胡拒絕「投降條件」

延伸閱讀

助不諳英語移民就業 皇后區圖書館免費培訓

助不諳英語移民就業 皇后區圖書館免費培訓
移民專頁／入境未經檢查 不可調整身分

移民專頁／入境未經檢查 不可調整身分
移民專頁／父母有綠卡 孩子移民有幾條途徑

移民專頁／父母有綠卡 孩子移民有幾條途徑
移民專頁／I-485第8部分非移民問題 誠實答

移民專頁／I-485第8部分非移民問題 誠實答

熱門新聞

凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
印度美商Vistex日前舉辦周年紀念活動，不料56歲執行長沙阿和總裁乘坐鐵籠從4.8公尺高處登場時不慎墜落，執行長不治身亡，總裁受到重傷。（取自X）

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

2024-01-20 23:07
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
日本石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。（美聯社）

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

2024-01-20 07:54
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08

超人氣

更多 >
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家
美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡

美商執行長印度登台表演 鐵鏈斷裂…從4.8公尺墜落身亡
床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福

床戰5女都「中獎」 男歌手當5寶爸、拍6人全家福
吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作

吐瓦魯也傳斷交危機？台外交部：持續強化合作