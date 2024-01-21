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北韓聲稱測試水下核武 南韓：可能是假消息

中央社記者廖禹揚首爾21日專電
一名外國記者再看南韓電視台播放北韓測試武器報導。(歐新社)
一名外國記者再看南韓電視台播放北韓測試武器報導。(歐新社)

北韓日前表示已測試一套「水下核武系統」，南韓總統辦公室官員今天表示，就目前分析結果看來，北韓的說法很可能誇大或作假，北韓也未曾開發過小型核反應爐。

韓聯社引述官員說法報導，當局推測，若北韓主張為真，測試的應該是某種魚雷，但以核動力推動這種魚雷的可能性非常低，北韓從未開發過可適用於直徑1公尺以下魚雷的小型核反應爐。

不過，官員也保守表示，在北韓未公開相關照片的狀況下，很難確認消息真偽。

北韓中央通信社（KCNA）日前刊出北韓國防部聲明，稱日本海上自衛隊、美國海軍及南韓海軍1月14日至17日在東海實施的聯合訓練嚴重威脅北韓安全，當局因此採取因應措施，就研發中的水下核武系統「海嘯-5-23」（Haeil-5-23）執行重要試驗。

南韓官員表示，無論北韓主張是否真實，南韓與韓美聯合情報偵察體系都正密切監視北韓核魚雷、潛射彈道飛彈（SLBM）等水中武器體系的開發動向，並有能力在有事時對開發基地進行壓倒性打擊。

對於北韓宣稱在14日試射採用新型固體燃料的中程極音速飛彈，官員也說，無論北韓擁有何種飛彈，南韓軍方都有能力探測、攔截，並表示政府正加速建構複合式多層防禦體系，以因應北韓日益發展的飛彈能力。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

北韓 南韓 國防部

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