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「極端熱浪」襲擊澳洲 高溫將破118℉ 森林大火風險提高

中央社／雪梨21日綜合外電報導
澳洲大片地區21日遇熱浪襲擊，在聖嬰現象下，本已是高危險的野火季更平添風險。圖為正在澳洲伯斯舉行的澳洲網球公開賽上，塞爾維亞名將約克維奇擦拭汗水。（美聯社）
澳洲大片地區21日遇熱浪襲擊，在聖嬰現象下，本已是高危險的野火季更平添風險。圖為正在澳洲伯斯舉行的澳洲網球公開賽上，塞爾維亞名將約克維奇擦拭汗水。（美聯社）

澳洲氣象局表示，澳洲大片地區今天遇熱浪襲擊，在聖嬰現象下，本已是高危險的野火季更平添風險。

路透報導，澳洲氣象局說，連續第二天對西澳州（Western Australia）部分地區發布最高危險等級「極端」（extreme）熱浪警報，且範圍擴大到南澳州（South Australia）；並對昆士蘭州（Queensland）、新南威爾斯州（New South Wales）和北領地（Northern Territory）發布「嚴峻」熱浪警報。

澳洲氣象局警告，西澳州偏遠的皮柏勒（Pilbara）和加斯科尼（Gascoyne）地區氣溫今天可能來到攝氏40多度（逾華氏104度）。

根據氣象資料，西澳州首府伯斯（Perth）以北約1500公里的皮柏勒採礦小鎮帕拉布爾杜（Paraburdoo），最高溫預計將達攝氏48度（華氏118.4度），比1月平均最高溫高出攝氏7度以上。當地清晨6時30分的氣溫為攝氏31.1度。

澳洲史上最高溫，是2022年1月13日在皮柏勒的昂斯羅機場（Onslow Airport）記錄到的攝氏50.7度。

在東海岸，新南威爾斯州首府雪梨（Sydney）今天部分地區最高溫預計將達攝氏40度，比1月平均最高溫幾乎高出近10度。

澳洲氣象局表示，炎熱乾燥的天氣導致部分地區發生森林大火的風險加劇。澳洲正處於聖嬰氣候模式，而這向來與野火、龍捲風和乾旱等極端天氣有關。

澳洲過去兩個野火季與2019至2020年的「黑色夏季」相比，情況已經減弱。當年黑色夏季期間，森林大火燒毀的土地面積相當於土耳其國土大小，造成33人喪生、30億隻動物和數以兆計的無脊椎動物死亡。

澳洲 高溫 熱浪

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