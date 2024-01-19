南韓梨泰院踩踏釀159死 首爾警察廳長金光浩「應對不力」遭起訴

南韓梨泰院於2022年10月29日發生嚴重踩踏事件，60歲的首爾警察廳長金光浩遭以職務過失殺人罪起訴。（歐新社）

南韓梨泰院 於2022年10月29日慶祝萬聖節 ，有逾10萬人潮聚集，結果不幸嚴重踩踏事故，造成159人身亡悲劇。時隔一年三個月，60歲的首爾警察廳長金光浩因災難應對不力遭移送，19日開庭審理，遭首爾西地方檢察廳檢察長以職務過失殺人罪起訴。

韓聯社報導，金光浩是梨泰院事件中被究責的最高級別警察官員。檢方稱，金光浩雖然預測到事故發生的風險，但卻沒有部署適當的警力，也沒有積極採取指揮或是監督等必要措施，導致產生大規模死傷。當局稱，當晚梨泰院僅部署約137名警察。

代表這次罹難者家屬的組織曾發布聲明說，金光浩「充分意識到公眾面臨的危險，並且出於某種無法解釋的原因忽視梨泰院悲劇現場」。

該組織並指責金光浩「因未能適當行使部署警察的權力而違反其具體義務」，並呼籲對他進行「嚴厲懲罰」。

另外，案發當天在首爾市擔任情勢管理官的首爾市前人事培訓部部長柳美鎮和112情勢小組組長鄭模也遭到起訴，他們被控職業疏忽過失殺人罪。

包括被起訴的金光浩，以及經營事發地漢密爾頓酒店的漢密爾頓旅遊局等兩家企業在內，共有19人因梨泰院災難事件而受審。