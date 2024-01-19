我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣7-11商店頻遭搶劫 1周2次警察撞個正著

冬季風暴狂襲 全美2周至少50死…俄勒岡州10萬多戶仍無電可用

南韓梨泰院踩踏釀159死 首爾警察廳長金光浩「應對不力」遭起訴

編譯徐榆涵／即時報導
南韓梨泰院於2022年10月29日發生嚴重踩踏事件，60歲的首爾警察廳長金光浩遭以職務過失殺人罪起訴。（歐新社）
南韓梨泰院於2022年10月29日發生嚴重踩踏事件，60歲的首爾警察廳長金光浩遭以職務過失殺人罪起訴。（歐新社）

南韓梨泰院於2022年10月29日慶祝萬聖節，有逾10萬人潮聚集，結果不幸嚴重踩踏事故，造成159人身亡悲劇。時隔一年三個月，60歲的首爾警察廳長金光浩因災難應對不力遭移送，19日開庭審理，遭首爾西地方檢察廳檢察長以職務過失殺人罪起訴。

韓聯社報導，金光浩是梨泰院事件中被究責的最高級別警察官員。檢方稱，金光浩雖然預測到事故發生的風險，但卻沒有部署適當的警力，也沒有積極採取指揮或是監督等必要措施，導致產生大規模死傷。當局稱，當晚梨泰院僅部署約137名警察。

代表這次罹難者家屬的組織曾發布聲明說，金光浩「充分意識到公眾面臨的危險，並且出於某種無法解釋的原因忽視梨泰院悲劇現場」。

該組織並指責金光浩「因未能適當行使部署警察的權力而違反其具體義務」，並呼籲對他進行「嚴厲懲罰」。

另外，案發當天在首爾市擔任情勢管理官的首爾市前人事培訓部部長柳美鎮和112情勢小組組長鄭模也遭到起訴，他們被控職業疏忽過失殺人罪。

包括被起訴的金光浩，以及經營事發地漢密爾頓酒店的漢密爾頓旅遊局等兩家企業在內，共有19人因梨泰院災難事件而受審。

梨泰院 萬聖節 南韓

上一則

日登月成功躋身「全球第5國」 探測器太陽能電池未發電

延伸閱讀

北韓2名16歲少年因看韓劇 遭重判12年勞改

北韓2名16歲少年因看韓劇 遭重判12年勞改
中國女子赴首爾抽脂身亡 大使館示警赴韓整形風險

中國女子赴首爾抽脂身亡 大使館示警赴韓整形風險
「遭動物般對待」南韓在野黨議員才向尹錫悅吐1句話 竟被特勤摀嘴拖走

「遭動物般對待」南韓在野黨議員才向尹錫悅吐1句話 竟被特勤摀嘴拖走
李善均案後 驚傳有南韓饒舌歌手衝警局自首吸毒 網瘋猜是誰？

李善均案後 驚傳有南韓饒舌歌手衝警局自首吸毒 網瘋猜是誰？

熱門新聞

凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08
德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯總統普亭明年恐對北約發動第三次世界大戰。(歐新社)

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

2024-01-16 00:26
英國肯辛頓宮17日宣布，威廉王子的妻子凱特已在倫敦動了腹部手術，將在醫院住院兩周。資料照片。美聯社

英國凱特王妃動腹部手術 將住院兩周

2024-01-17 10:01

超人氣

更多 >
谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區

谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區
好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔
獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死

獨家／檢方向本報確認 谷歌華裔工程師家暴毆打太太致死
矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡

矽谷命案 谷歌中國工程師疑夫殺妻再自盡
谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴

谷歌華裔工程師命案 男方自殺未遂？遭重罪起訴