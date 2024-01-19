北韓2名16歲少年因看韓劇 遭重判12年勞改

示意圖。Image by Vidmir Raic from Pixabay

BBC韓語版網站今天公開他們取得的罕見畫面，顯示北韓 的2名青少年因觀看韓劇 ，不僅在大庭廣眾下被戴上手銬，還遭判長達12年的勞改。

BBC公布的影片似乎拍攝於2022年，畫面可見在一個看似學校戶外操場的地方，2名16歲少年在大批學生面前被身穿制服的軍警人員戴上手銬，軍警人員還嚴厲斥責2人「沒有深刻反省自身的錯誤」。

影片旁白則重申政府宣傳口號：「腐爛的傀儡政權（指南韓 ）文化已蔓延到青少年族群。他們才16歲，就毀掉了自己的未來。」

這2名少年的姓名和住家地址也遭公布。

報導指，這段影片是由南韓研究機構「南北發展」（South and North Development，SAND）所提供，該機構從事脫北者相關工作。

儘管北韓禁止民眾觀賞南韓娛樂節目，但仍有北韓人甘冒遭到嚴厲懲罰的危險觀看流行的韓劇。

BBC指出，北韓的這類影片非常罕見，因為平壤禁止國內的照片、影片以及生活相關紀錄流至國外。

據稱影片內容呈現意識形態教育過程，同時旨在警告民眾不要觀看「腐化人心的影片」。這也顯示平壤當局正對此類事件採取日益嚴厲的態度。

過去，犯下這類違法行為的未成年人會被送往勞改營，而非監獄，且刑期通常不會超過5年。然而在2020年，平壤頒布一項法律，規定觀看或散播南韓娛樂節目最高可判處死刑。

「南北發展」執行長崔敬姬（Choi Kyong-hui，音譯）表示，北韓將南韓戲劇與流行音樂視為意識形態威脅，「對南韓社會的嚮往很快就會削弱現有的體制，這會違背北韓人崇敬金氏家族的單一意識形態」。

一名脫北者今天告訴BBC：「如果你偷看美劇被抓到，你還可以透過賄賂躲避懲罰，但如果你偷看韓劇，你就會被槍斃。」

他說：「對北韓人民來說，韓劇就是一種『毒品』，可以幫助他們暫時忘記艱困的現實。」

另名20多歲的脫北女性也在她的書中寫道：「在北韓，我們的認知是南韓的生活比我們糟糕得多，但當你看韓劇時，會發現一個完全不同的世界。北韓當局似乎對此相當小心。」