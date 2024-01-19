胡塞組織：不打算擴大攻擊 但決定權在美國

葉門叛軍胡塞組織表示，除了封鎖以色列和報復英、美兩國的空襲外，並不打算在紅海或紅海周圍擴大對船隻的攻擊。圖為示意圖。 路透

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞組織）表示，除了封鎖以色列 和報復英、美兩國的空襲外，他們並不打算在紅海或紅海周圍擴大對船隻的攻擊。

胡塞發言人阿布杜沙蘭接受路透訪問時說，該組織並沒有計劃把沙烏地阿拉伯 和阿聯（UAE）這兩個宿敵視為目標。阿布杜沙蘭是為葉門十年內戰出面和談的首席談判代表。

他說：「我們並不想要事態擴大。這不是我們的要求。我們制定的交戰規則不會流一滴血或造成重大實質損失。這代表只對以色列施壓，不會對全球其他國家施壓。」

阿布杜沙蘭也說：「葉門人民一開始就是鎖定航向以色列的以國船隻，並未造成任何人命傷亡或重大實質損失，只是阻止船隻通過，這是自然而然的權利。現在，美國加入使事態進一步升級，葉門人民無疑會對此做出回應。」

胡塞之前頻頻攻擊紅海商船，已迫使國際船運公司往返歐洲和亞洲的貿易路線改道至非洲，導致船運時間和貿易成本齊增。英、美兩國上周轟炸胡塞位於葉門的據點，表示出手干預是為了讓紅海這個繁忙的航道保持暢通。

阿布杜沙蘭還說：「我們不希望這個地區的衝突擴大，不想見到事態這樣發展，我們仍努力不讓事態升級，不過，只要美國持續發動攻擊，決定權就掌握在美國手上」。