北韓2青少年被處12年苦役 只因看韓劇被抓到

北韓領導人金正恩。(美聯社)

BBC報導，一段罕見的法庭影片顯示，北韓 判處兩名觀看南韓 電視劇的男孩12年苦役，且還在數百名學生面前遭到警察公開斥責與上銬。

根據這段似乎拍攝於2022年的影片顯示，兩名16歲的青少年在數百名學生面前被戴上手銬，在台上，身穿制服的警察直斥兩名男孩「沒有深刻反思自己的錯誤」。

來源：BBC News

北韓禁止播放任何南韓娛樂節目，但是有些人還是透過衛星接收器，在明知面臨嚴厲懲罰的風險下，觀看南方傳來的各種流行文化，甚至燒錄成影帶分享。

像這樣的影片很少見，因為北韓一向禁止照片、影片和其他生活資料洩露給外界，因此這顯示，北韓政府正採取更嚴厲的措施杜絕外界資訊。據報導，該片段就是北韓的官方紀律影片，警告人民不要觀看「頹廢、腐爛的影音。」

影片中的旁白宣傳著帶有恐嚇的台詞，稱「那些腐腐傀儡政權的文化已經蔓延到我們青少年，他們才16歲，卻毀了自己的未來。」官員們還公布這些男孩的姓名和地址。

過去這類行為雖然違法，但是未成年人是會送往勞教所接受再教育，刑罰通常不超過5年。但2020年平壤 頒布一項法律，嚴厲禁止收看、傳播南韓娛樂節目，最高可判處死刑。

一名脫北者向BBC表示，他曾經被迫看過一名22歲男子被槍殺的實況，原因是收聽南韓音樂，並與他的朋友分享南韓電影。