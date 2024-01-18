拒絕美建議…內唐亞胡：反對巴勒斯坦建國、不縮減戰事規模

以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列 總理內唐亞胡18日表示，他已經告知美國，反對在加薩 戰爭後建立巴勒斯坦 國，且不肯縮減目前加薩戰事的規模，他的的言論隨即引來白宮反彈。

BBC報導，內唐亞胡於記者會上誓言，要繼續在加薩進攻直到取得「完全勝利」，將摧毀哈瑪斯並找回剩餘的以色列人質，但補充說這可能需要「更多時間」。

以色列盟友包括美國等，敦促以色列恢復長期擱置的兩國解決方案，包括未來的巴勒斯坦國將和以色列並存。

但內唐亞胡說，作為總理需要有能力向盟友說不，強調在未來的任何安排中，以色列都要確保約旦河以西的所有土地的安全控制權，這與巴勒斯坦擁有主權的想法存在衝突。

白宮國家安全顧問柯比對此表示，美國政府不會停止努力實踐兩國解局方案，強調「不會重新占領加薩」。

美國國務院發言人米勒也表示，如果巴勒斯坦不建國，長遠來看不能為以色列帶來持有的安全，短期也沒有辦法重建加薩、在加薩建立管治和提供當地的安全保障。

白宮一再試圖影響以色列的軍事政策，包括敦促使用更多精確導引武器，而非全面空襲；阻止地面進攻；並呼籲兩國解決方案，讓巴勒斯坦自治政府在衝突後接管加薩。

但華府的建議經常遭到忽視或拒絕，加劇美國內部對拜登政府明顯全面支持以色列表達不滿，強烈呼籲美國對以色列的援助施加附帶條件。