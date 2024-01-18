我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

國會通過短期支出法案 提供政府資金運轉到3月

拒絕美建議…內唐亞胡：反對巴勒斯坦建國、不縮減戰事規模

編譯徐榆涵／即時報導
以色列總理內唐亞胡。(路透)
以色列總理內唐亞胡。(路透)

以色列總理內唐亞胡18日表示，他已經告知美國，反對在加薩戰爭後建立巴勒斯坦國，且不肯縮減目前加薩戰事的規模，他的的言論隨即引來白宮反彈。

BBC報導，內唐亞胡於記者會上誓言，要繼續在加薩進攻直到取得「完全勝利」，將摧毀哈瑪斯並找回剩餘的以色列人質，但補充說這可能需要「更多時間」。

以色列盟友包括美國等，敦促以色列恢復長期擱置的兩國解決方案，包括未來的巴勒斯坦國將和以色列並存。

但內唐亞胡說，作為總理需要有能力向盟友說不，強調在未來的任何安排中，以色列都要確保約旦河以西的所有土地的安全控制權，這與巴勒斯坦擁有主權的想法存在衝突。

白宮國家安全顧問柯比對此表示，美國政府不會停止努力實踐兩國解局方案，強調「不會重新占領加薩」。

美國國務院發言人米勒也表示，如果巴勒斯坦不建國，長遠來看不能為以色列帶來持有的安全，短期也沒有辦法重建加薩、在加薩建立管治和提供當地的安全保障。

白宮一再試圖影響以色列的軍事政策，包括敦促使用更多精確導引武器，而非全面空襲；阻止地面進攻；並呼籲兩國解決方案，讓巴勒斯坦自治政府在衝突後接管加薩。

但華府的建議經常遭到忽視或拒絕，加劇美國內部對拜登政府明顯全面支持以色列表達不滿，強烈呼籲美國對以色列的援助施加附帶條件。

以色列 加薩 巴勒斯坦

上一則

印度阿卡薩航空訂購150架波音飛機 拓展國際業務

下一則

北韓2青少年被處12年苦役 只因看韓劇被抓到

延伸閱讀

以哈衝突百日 內唐亞胡禁巴人重返北加薩 將關閉加薩與埃及唯一通道

以哈衝突百日 內唐亞胡禁巴人重返北加薩 將關閉加薩與埃及唯一通道
風險諮詢機構：賴清德是美危險朋友 與澤倫斯基、內唐亞胡並列

風險諮詢機構：賴清德是美危險朋友 與澤倫斯基、內唐亞胡並列
布林肯訪以色列見內唐亞胡：希望以哈戰爭「盡快結束」

布林肯訪以色列見內唐亞胡：希望以哈戰爭「盡快結束」
內唐亞胡：加薩戰爭會持續數月 直到消滅哈瑪斯、人質返家

內唐亞胡：加薩戰爭會持續數月 直到消滅哈瑪斯、人質返家

熱門新聞

凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08
德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯總統普亭明年恐對北約發動第三次世界大戰。(歐新社)

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

2024-01-16 00:26
英國肯辛頓宮17日宣布，威廉王子的妻子凱特已在倫敦動了腹部手術，將在醫院住院兩周。資料照片。美聯社

英國凱特王妃動腹部手術 將住院兩周

2024-01-17 10:01
英王查理三世。路透

繼凱特王妃後 英王查理三世下周也將動手術

2024-01-17 10:59

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
阿諾在德國機場遭拘3小時 只因沒做這件事 還被罰3.8萬

阿諾在德國機場遭拘3小時 只因沒做這件事 還被罰3.8萬