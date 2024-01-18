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北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

越女想嫁有錢人遭拐賣 中國蛇頭藏身越南被逮

中央社河內18日專電

中國男子劉培光涉嫌將13名越南女子拐賣至中國，並以每人人民幣10萬至15萬價格出售當「新娘」。劉培光被中國通緝後逃往越南躲藏，17日下午在平陽省一家工廠裡落網。

越南媒體Vietnam Daily今天報導，越南平陽省（Binh Duong）警方與越南公安部調查機關、中國警方配合，17日下午依人口販運罪名將1990年出生的中國籍男子劉培光（Liu Peiguang，音譯）逮捕。

調查顯示，劉培光在2016年6月至2019年3月不到3年期間，與其他共犯利用被害人想嫁給中國有錢人的心理，引誘並居中籌劃這些越南女子非法入境中國，被害人共計13名。

待這些越南女子進入中國後，劉培光不僅食言，還將她們以每人人民幣10萬至15萬元（約1.4萬至2.1萬美元）價格出售，不法獲利共計150萬。在遭到中國通緝後，劉培光躲藏至越南，並在平陽省一家工廠工作。

平陽省警方已將劉培光移交給中國山東省聊城市警方，針對相關案件展開後續調查。

中國男性從鄰國買女子為妻的現象是區域間的重要社會問題，這主要肇因於中國自1979年至2015年實施一胎化政策，民間重男輕女引發性別失衡，導致為數可觀的適婚中國男性在中國討不到老婆而成了「光棍」。

難以結婚的中國男子只好將目標鎖定鄰近的越南、寮國、柬埔寨、緬甸等國女子。人蛇集團見有利可圖，進而哄騙、誘拐一些來自農村貧困家庭的女子成為「中國媳婦」。

越南 通緝 緬甸

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