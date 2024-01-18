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最新研究追蹤冰川變化 格陵蘭融冰比之前估計多20%

中央社巴黎17日綜合外電報導
根據今天發表的最新研究報告，過去40年，氣候變遷造成格陵蘭冰蓋融冰比之前估計多了20%。圖為格陵蘭冰原冰川切割出的山谷。路透
根據今天發表的最新研究報告，過去40年，氣候變遷造成格陵蘭冰蓋融冰比之前估計多了20%。圖為格陵蘭冰原冰川切割出的山谷。路透

根據今天發表的最新研究報告，過去40年，氣候變遷造成格陵蘭冰蓋融冰比之前估計多了20%。這份最新研究利用衛星影像追蹤過去40年冰川的倒退情況。

法新社報導，以往的研究發現過去20年來，格陵蘭冰蓋表面融冰約5兆噸，是造成海平面上升的主要原因。

然而在最新發表於「自然」（Nature）期刊的研究，美國研究人員彙整從1985年到2022年，近24萬張冰川終點位置的衛星影像。

研究報告主筆、美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）冰川學家葛林（Chad Greene）告訴法新社：「過去幾十年來，幾乎格陵蘭的每條冰川都變細或後退。」

「真的毫無例外，而且是在所有地方同時發生。」

研究人員發現過去40年，有超過1兆噸，或20%格陵蘭邊緣的冰融化，而且未被記錄。

研究人員說：「近幾十年來，格陵蘭冰蓋融冰的數量比之前認為的多許多。」

研究報告作者強調，由於格陵蘭邊緣的冰已在水中，這對海平面上升的「直接衝擊極小」。

但這可能預示進一步全面融冰的情況，會讓冰川更容易滑入海中。

研究人員表示，冰川易受季節更迭的影響，冬季時擴張，夏季時後退，也對全球暖化的衝擊敏感，並出現1985年以來最嚴重的後退情形。

海平面自2002年以來上升的高度，據估有20%是格陵蘭廣袤的冰蓋融化所造成。格陵蘭的冰蓋面積僅次於南極洲。

海平面上升可能導致沿海和海島地區的洪災更頻繁，對數億人的家園帶來影響，甚至最後還可能發生島嶼國家和沿海城市遭海水淹沒的情況。

根據歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus），去年是有紀錄以來最熱的一年，海水溫度「持續異常高溫」。

全球暖化會造成冰川表面融化流向冰蓋底部，造成更多冰融化。

葛林表示：「就像把水放在輪胎和道路之間，冰只會開始流向大海。」

研究人員表示，更多大量的水流入海水恐影響大西洋經向翻轉環流（Atlantic Meridional Overturning Circulation），這個偌大的系統調節從熱帶到北半球的熱量傳遞。

去年一組國際科學家警告，大西洋經向翻轉環流改變與冰蓋融化等數十個氣候轉捩點，恐為人類帶來「空前」威脅。

格陵蘭 冰川 暖化

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