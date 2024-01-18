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巴基斯坦報復伊朗 東南部地區空襲增至9死

中央社德黑蘭18日綜合外電報導
一名巴基斯坦男子正在觀看當地新聞台報導遭伊朗轟炸的消息。（歐新社）
一名巴基斯坦男子正在觀看當地新聞台報導遭伊朗轟炸的消息。（歐新社）

伊朗官方媒體，巴基斯坦今天對伊朗發動空襲，在伊朗東南部邊境地區造成9人喪生，稍早報導稱有7人死亡。

伊朗官方媒體伊朗通訊社（IRNA）引述希斯坦-俾路支省（Siestan-o-Baluchistan）副省長瑪哈瑪提（Alireza Marhamati）的說法報導，「今天早上，沙拉萬（Saravan）邊境的一個村莊遭到飛彈攻擊，造成2人死亡，累積死亡人數達到9人。」

瑪哈瑪提稍早表示，有3名婦女和4名兒童在爆炸中喪生。

巴基斯坦外交部也發布聲明證實，「巴基斯坦今天上午對伊朗希斯坦-俾路支省恐怖分子藏身處發動一連串經高度協調、針對性強的精準軍事打擊」，還說有「一些恐怖分子身亡」。

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）接受電視採訪時說，所有罹難者「都是外國人」。

伊朗半官方的法斯通訊社（Fars）也在未援引任何消息來源的情況下表示，罹難者「據信都是巴基斯坦國民」。

希斯坦－俾路支省是伊朗境內少數幾個以遜尼派穆斯林為主的省分之一。

巴基斯坦今天的行動是為報復伊朗軍方16日向巴國進行的飛彈及無人機攻擊；伊朗當天的空襲目標為「正義之軍」（Jaish al-Adl）的基地，行動導致2名兒童死亡，3名女孩受傷。

昨天，巴基斯坦譴責攻擊事件、召回駐伊朗大使，並阻止德黑蘭特使返回巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）。

伊朗 內政部

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