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俄羅斯中部罕見爆發警民衝突 抗議維權人士遭判刑

中央社莫斯科17日綜合外電報導
執法人員在驅散法庭外的示威者。路透
執法人員在驅散法庭外的示威者。路透

俄羅斯國營媒體報導，巴什克爾托斯坦地區示威民眾今天與警方爆發激烈衝突。由於俄國當局在俄烏戰爭期間對異議人士強力打壓及實施嚴苛的反示威法，街頭抗議在俄國十分罕見。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述巴什克爾托斯坦（Bashkortostan）官員表示，已針對「大型暴亂」成立刑事案件，這項罪名最高可判處15年有期徒刑。他建議民眾「迷途知返，不要自毀前程」。

法新社報導，儘管引起民眾公憤，巴什克爾托斯地區一個小鎮的法院今天仍將一名倡議人士判處4年有期徒刑，引發當地示威民眾與防暴警察發生衝突。

根據社群媒體流傳的影片，拜馬克鎮（Baymak）有大批民眾與防暴警察在約攝氏零下20度的低溫下對抗，有些影片還可看到警察將一名男子強押在地。

人權監督團體表示，俄羅斯警察使用催淚瓦斯來驅散抗議民眾。

獨立人權監督團體OVD-Info指出，「執法人員使用瓦斯來驅散法庭外的示威者」，有「數十名」民眾遭拘留且受傷，還有一名示威者「頭破血流」。

這座城鎮的法院稍早在一場閉門審判中，將環保倡議人士阿瑟諾夫（Fail Alsynov）因「煽動仇恨」判處4年有期徒刑。

阿瑟諾夫被指控在一場反對淘金的活動上發表涉及種族主義的言論。他堅稱自己以巴什基爾語（Bashkir language）發言的內容被誤翻。

巴什克爾托斯地區首長指控他對來自中亞與高加索地區的人發表詆毀言論。

根據俄羅斯Telegram頻道SOTA的一段影片，雙手被上銬的阿瑟諾夫在宣判後，人仍在法庭內。

「我不認罪」，阿瑟諾夫強調，自己向來為了正義、國家而奮鬥。他沒預期會有這個結果，但會上訴。

根據英國廣播公司（BBC），阿瑟諾夫曾領導一個維護巴什基爾民族認同的草根運動組織，但該組織2020年被當局以極端主義為由下令禁止。

俄羅斯巴什克爾托斯地區一個小鎮的法院今天仍將一名倡議人士阿瑟諾夫（Fail Al...
俄羅斯巴什克爾托斯地區一個小鎮的法院今天仍將一名倡議人士阿瑟諾夫（Fail Alsynov）判處4年有期徒刑，引發當地示威民眾與防暴警察發生衝突。路透

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