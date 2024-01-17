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奧地利女子繼承2700萬遺產 邀民眾集思如何花掉它

中央社維也納17日綜合外電報導
31歲的恩格爾霍恩（Marlene Engelhorn）繼承了2500萬歐元（約2715萬美元）後，正在進行一項計畫，付錢請人幫忙想辦法如何花掉這筆錢。(截取自X@MarleneEnglhorn)
31歲的恩格爾霍恩（Marlene Engelhorn）繼承了2500萬歐元（約2715萬美元）後，正在進行一項計畫，付錢請人幫忙想辦法如何花掉這筆錢。(截取自X@MarleneEnglhorn)

儘管許多富豪及名人花一大筆錢，為了爭取參加本周在瑞士達沃斯（Davos）舉行的峰會，但奧地利豪門女子恩格爾霍恩卻站在會場圍籬的另一邊，要求有錢人士繳更多稅。

法新社報導，31歲的恩格爾霍恩（Marlene Engelhorn）繼承了2500萬歐元（約2715萬美元）後，正在進行一項計畫，付錢請人幫忙想辦法如何花掉這筆錢，為了能脫離她稱為「有錢人王朝的泥淖」。

這位倡議人士說：「我沒做什麼，就繼承了一大筆錢，因此還有權力，而且國家甚至不希望對此課稅。」

恩格爾霍恩參加了數場在世界經濟論壇年會場邊的抗議活動，要求富有人士應繳更多稅。

身為化工巨頭巴斯夫集團（BASF）創辦人弗里德里希．恩格爾霍恩（Friedrich Engelhorn）的後代，這名豪門女子加入一群百萬富翁的行列，要求各國政府對有錢人士課徵更多稅，以減少日漸擴增的貧富差距。

恩格爾霍恩從2022年過世的祖母繼承了數百萬歐元遺產，她這個月宣布，將成立一個由50名奧地利人組成的公民團體，還會付錢給他們，由他們集思廣益提出如何花掉這一大筆財產的方案。

為了讓過程更加民主，將隨機選出一萬名16歲以上的奧地利人，邀請他們藉由填問卷來申請加入這個小組，再選出最後50人。

根據一項聲明，從3月到6月，這個小組將在數個周末期間聚集在奧地利薩爾斯堡（Salzburg），以制定「符合社會整體利益」的方案。

倘若這個團體未能提出獲廣泛支持的方案，這筆錢將回歸恩格爾霍恩。

在大學研讀德文的恩格爾霍恩表示，把「超過90%」的財產重新分配之後，她會去做一般工作。

恩格爾霍恩告訴德國每日鏡報（Tagesspiegel）：「我將從社會最富有的1%，變成較不富有的99%...我覺得這是一項進步，我可以脫離這個有錢人王朝的泥淖，往上爬到一個民主的社會。」

維也納經濟大學（Vienna's University of Economics and Business）經濟學家李斯特（Emanuel List）指出，歐洲財富不平等的問題在奧地利特別明顯。

他引述歐洲中央銀行數據表示：「位於金字塔頂端的5%人口擁有了奧地利約54%的淨財富，而整個下半部的眾多家庭僅擁有4%，基本上什麼都沒有。」

奧地利於2008年廢除遺產稅，為歐洲少數廢除遺產稅的國家之一。數十年來，奧地利的經濟部由保守派人士掌控。

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