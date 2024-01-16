挪威暫停從台韓菲泰4國領養小孩 待調查出爐

挪威暫停從菲律賓、泰國、台灣及韓國領養小孩，等待數起疑似非法案件的調查結果出爐。圖為挪威學童在挪威制憲日參與遊行。(美聯社)，

挪威媒體今天報導，挪威暫停從菲律賓、泰國 、台灣及韓國領養小孩，等待數起疑似非法案件的調查結果出爐。

美聯社報導，挪威兒童、青年及家庭事務局告訴世道報（VG），已從菲律賓、泰國或台灣分配到領養孩童的家庭將獲准完成後續程序，但必須先接受該機構的評估。

世道報指出，已獲准從韓國領養小孩的夫妻也可以繼續完成領養程序，即使尚未媒合到合適的孩子。

根據挪威國家統計數據，當地家庭領養的孩子主要來自韓國、台灣、泰國、菲律賓及哥倫比亞。

挪威兒童、青年及家庭事務局局長尼爾森（Hege Nilssen）本月稍早表示，在媒體報導數起非法領養的事件後，有必要針對領養系統進行審查。

世道報指出，部分菲律賓孩童被販賣，出生證明也遭偽造。

該報引述尼爾森表示，「偽造文書的風險很大，以致我們不能確定孩童的法律安全受到保護」。他宣布，挪威將暫停從上述4國領養兒童。

去年11月，挪威兒童、青年及家庭事務局也停止從馬達加斯加領養小孩，原因是缺乏安全機制以確保過程符合國際領養原則。

瑞典 唯一領養機構去年11月也表示，在發現兒童出生地文件疑似遭到偽造後，已暫停從韓國領養孩子。

挪威共有3家私人領養機構，分別處理由不同國家領養的孩童。Verdens Barn負責泰國、韓國及南非 ；Inoradopt負責匈牙利、台灣、保加利亞及捷克；Adoptionsforum負責菲律賓、哥倫比亞及秘魯。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳正健）1130116