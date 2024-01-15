我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

捨己救學生 愛州高中中槍校長搶救10天後不治

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫

小馬可仕賀賴清德當選台灣總統 菲台近年交往罕見

中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電
菲律賓總統小馬可仕。(歐新社)
菲律賓總統小馬可仕。(歐新社)

菲律賓總統小馬可仕今天在社群平台發文祝賀賴清德當選台灣下屆總統。菲律賓自1975年與台灣斷交後，遵循一中政策，菲國總統祝賀中華民國總統當選人之舉相當罕見，尤其小馬可仕在賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

他表示：「我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

值得注意的是，菲律賓於1975年與中華民國斷交後，即遵循一個中國政策。菲律賓總統祝賀中華民國總統當選人之舉非常罕見，尤其小馬可仕在祝賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

小馬可仕2022年11月在柬埔寨出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間曾說：「我們認為台灣是中國的一部分，但你們必須和平解決這些議題。東協只要求這個，不要引發事端。」

小馬可仕2022年上任以來，遵循「與所有人為友，不與任何人為敵」的獨立外交政策。但馬尼拉當局與北京在南海的主權爭議日益白熱化，菲律賓與華府的國防安全合作更在小馬可仕任內日趨密切。

中華民國 賴清德 東南亞

上一則

曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

下一則

收賄入獄 俄海參崴前市長赴烏克蘭參戰換減刑

延伸閱讀

未上任就斷交…準立委酸賴清德：過度相信習近平2027不攻台

未上任就斷交…準立委酸賴清德：過度相信習近平2027不攻台
選後隔天就訪台 美代表團與賴清德閉門會

選後隔天就訪台 美代表團與賴清德閉門會
陳建仁請辭獲慰留 可望留到520

陳建仁請辭獲慰留 可望留到520
施明德辭世 賴清德哀悼：智慧勇敢的政治家

施明德辭世 賴清德哀悼：智慧勇敢的政治家

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37
沙國礦產和工業部長科拉耶夫。（路透）

沙國估計礦產資源價值高達2.5兆美元 將引進外資開採

2024-01-11 00:35
2024年首季最強護照排名重新洗牌，法國、德國、義大利、日本、新加坡和西班牙史無前例並列榜首，可免簽或落地簽前往194個目的地。(路透)

最強護照大洗牌 法、德、義、西、日、星6國並列榜首

2024-01-12 01:28

超人氣

更多 >
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交
民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世