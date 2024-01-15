小馬可仕賀賴清德當選台灣總統 菲台近年交往罕見

菲律賓總統小馬可仕。(歐新社)

菲律賓總統小馬可仕今天在社群平台發文祝賀賴清德 當選台灣下屆總統。菲律賓自1975年與台灣斷交後，遵循一中政策，菲國總統祝賀中華民國 總統當選人之舉相當罕見，尤其小馬可仕在賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在社群平台X上發文表示：「我代表菲律賓人民，祝賀賴清德當選台灣下屆總統。」

他表示：「我們期待在未來幾年內密切合作，強化共同利益，促進和平，確保我們人民的繁榮昌盛。」

值得注意的是，菲律賓於1975年與中華民國斷交後，即遵循一個中國政策。菲律賓總統祝賀中華民國總統當選人之舉非常罕見，尤其小馬可仕在祝賀文中出現「台灣總統」一詞，更是他上任以來前所未見。

小馬可仕2022年11月在柬埔寨出席東南亞 國家協會（ASEAN）峰會期間曾說：「我們認為台灣是中國的一部分，但你們必須和平解決這些議題。東協只要求這個，不要引發事端。」

小馬可仕2022年上任以來，遵循「與所有人為友，不與任何人為敵」的獨立外交政策。但馬尼拉當局與北京在南海的主權爭議日益白熱化，菲律賓與華府的國防安全合作更在小馬可仕任內日趨密切。