我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫

跨哈德遜河隧道擴建工程延遲 曼哈頓2040年才能等來新隧道

印中角力新戰場 馬爾地夫要求印度3月15日前撤走駐軍

中央社馬爾地夫瑪萊14日綜合外電報導
馬爾地夫要求印度在3月15日前撤走當地駐軍。這項舉措將使得這兩個南亞鄰國之間的關係更加緊張。圖為1月11日，中國國務院總理李強和馬爾地夫總統穆伊祖會見。(新華社)
馬爾地夫要求印度在3月15日前撤走當地駐軍。這項舉措將使得這兩個南亞鄰國之間的關係更加緊張。圖為1月11日，中國國務院總理李強和馬爾地夫總統穆伊祖會見。(新華社)

一名馬爾地夫官員今天表示，馬爾地夫已要求印度在3月15日前撤走當地駐軍。這項舉措將使得這兩個南亞鄰國之間的關係更加緊張。

路透報導，馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年於大選勝出，他承諾結束馬爾地夫的「印度優先」政策。新德里和北京當局正在這個地區爭奪影響力。

印度洋群島國馬爾地夫駐紮著一支由約80名印度軍人組成的分遣隊，為新德里當局提供給馬爾地夫的軍事裝備提供幫助，並協助這個地區的人道主義行動。

在兩國高級代表團於外交部舉行的會談中，穆伊祖提議讓這些軍人離開。

馬爾地夫總統辦公室政策主任納齊姆（Ahmed Nazim）告訴媒體記者：「馬爾地夫代表團在這次會談中代表穆伊祖總統，提議印度駐軍在3月15日前撤離。…這個日期是由政府，特別是總統在議程中提出。目前正在進行討論。」

穆伊祖在競選活動中稱新德里當局的巨大影響力是對主權的威脅，並承諾會要求印度撤走駐軍。

納齊姆還說：「在這裡最重要的一點是，印度部隊不能留在馬爾地夫。這是這個政府的政策、也是總統的承諾以及馬爾地夫人民的願望。」

印度外交部證實，兩國已就雙邊合作的廣泛議題進行討論，但聲明中並未談到軍隊撤離馬爾地夫的問題。

印度

上一則

澳洲外交部長黃英賢赴中東 籲加薩實現「永續停火」

下一則

曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

延伸閱讀

諾魯與台斷交 尚有30學生拿外交部台灣獎學金

諾魯與台斷交 尚有30學生拿外交部台灣獎學金
共和黨總統初選登場 川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統

共和黨總統初選登場 川普官司纏身粉絲仍力挺：他是本世紀最偉大總統
「諾魯突擊式斷交」 台灣外交部：諾方宣布後即拒見大使

「諾魯突擊式斷交」 台灣外交部：諾方宣布後即拒見大使
印度首都豪宅夯 3天賣光逾千戶 價值超過8億美元

印度首都豪宅夯 3天賣光逾千戶 價值超過8億美元

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
沙國礦產和工業部長科拉耶夫。（路透）

沙國估計礦產資源價值高達2.5兆美元 將引進外資開採

2024-01-11 00:35

超人氣

更多 >
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清

曾與蕭美琴有過一段情？ 中國媒體前總編輯急撇清
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗

泰勒絲婚事加速 卻因此事卡關？情侶總難通過這考驗
民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世