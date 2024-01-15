印中角力新戰場 馬爾地夫要求印度3月15日前撤走駐軍

馬爾地夫要求印度在3月15日前撤走當地駐軍。這項舉措將使得這兩個南亞鄰國之間的關係更加緊張。圖為1月11日，中國國務院總理李強和馬爾地夫總統穆伊祖會見。(新華社)

一名馬爾地夫官員今天表示，馬爾地夫已要求印度 在3月15日前撤走當地駐軍。這項舉措將使得這兩個南亞鄰國之間的關係更加緊張。

路透報導，馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）去年於大選勝出，他承諾結束馬爾地夫的「印度優先」政策。新德里和北京當局正在這個地區爭奪影響力。

印度洋群島國馬爾地夫駐紮著一支由約80名印度軍人組成的分遣隊，為新德里當局提供給馬爾地夫的軍事裝備提供幫助，並協助這個地區的人道主義行動。

在兩國高級代表團於外交部舉行的會談中，穆伊祖提議讓這些軍人離開。

馬爾地夫總統辦公室政策主任納齊姆（Ahmed Nazim）告訴媒體記者：「馬爾地夫代表團在這次會談中代表穆伊祖總統，提議印度駐軍在3月15日前撤離。…這個日期是由政府，特別是總統在議程中提出。目前正在進行討論。」

穆伊祖在競選活動中稱新德里當局的巨大影響力是對主權的威脅，並承諾會要求印度撤走駐軍。

納齊姆還說：「在這裡最重要的一點是，印度部隊不能留在馬爾地夫。這是這個政府的政策、也是總統的承諾以及馬爾地夫人民的願望。」

印度外交部證實，兩國已就雙邊合作的廣泛議題進行討論，但聲明中並未談到軍隊撤離馬爾地夫的問題。