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印尼火山自昨天起已噴發40次 佛羅雷斯島疏散6500人

中央社印尼東佛羅雷斯15日綜合外電報導
印尼當局表示，由於佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山在過去幾天噴出火山灰形成厚重的褐色火山灰雲，已疏散周遭約6500人。(美聯社)
印尼當局表示，由於佛羅雷斯島上的勒沃托比拉基拉基火山在過去幾天噴出火山灰形成厚重的褐色火山灰雲，已疏散周遭約6500人。(美聯社)

印尼當局今天表示，由於佛羅雷斯島（Flores）上的勒沃托比拉基拉基火山（Mount Lewotobi Laki-Laki）在過去幾天噴出火山灰形成厚重的褐色火山灰雲，已疏散周遭約6500人。

美聯社報導，目前沒有傳出任何傷亡或重大損失。

火山氣體散發在近幾天來變得更加頻繁，東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）的勒沃托比拉基拉基火山噴發也是其中一部分。勒沃托比拉基拉基火山海拔1584公尺，與勒沃托比佩倫普安（Lewotobi Perempuan）火山，兩山並稱為東佛羅雷斯（Flores Timur）的「雙火山」。

這座火山自昨天以來已噴發40次，火山灰雲柱直衝天際500公尺至1500公尺高。由於當局9日已將火山警戒狀態提升至最高級別，鄰近村莊的居民都被親戚收留，或被帶到疏散中心。

官員敦促當地社區、訪客和遊客遠離火山噴發中心方圓4公里範圍，並注意在大雨的情況下，冷熔岩湧入河川上游的潛在風險。

勒沃托比拉基拉基火山是印尼的120座活火山之一。擁有2億7000萬人口的印尼群島地處「環太平洋火山帶」（Ring of Fire），因此地震和火山活動頻繁。環太平洋火山帶是環繞太平洋邊緣的馬蹄型地震帶。

印尼 火山噴發 地震

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