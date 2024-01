北韓對南韓播放電台停止運作 用途含傳送間諜密碼

韓聯社報導,北韓向南韓播放節目的平壤廣播電台停止運作,這間電台用途包括向駐南韓的北韓間諜發送編成密碼的訊息。這是又一跡象顯示平壤正在重整其處理兩韓關係的方式。圖為南韓首爾火車站撥放的新聞節目。(美聯社)

韓聯社今天報導,北韓 向南韓 播放節目的平壤 廣播電台停止運作,這間電台用途包括向駐南韓的北韓間諜發送編成密碼的訊息。這是又一跡象顯示平壤正在重整其處理兩韓關係的方式。

路透報導,北韓領導人金正恩去年底在執政黨北韓勞動黨年終會議發表講話,下令與南韓關係做出「決定性的政策改變」,同時指示軍方在危機發生時要有平定和占領南韓的準備。

平壤廣播電台(Radio Pyongyang)以數字電台為外界所知,過去曾播放神秘的編碼數字,據推測發送對象是在南韓活動的平壤間諜。這家電台的網站也在今天關閉。

北韓今天一早宣布計畫,要解散負責與南韓進行民間交流的組織。官媒北韓中央通信社(KCNA)報導,平壤決定「重新調整所有相關組織,...包括『落實6月15日聯合聲明北方委員會』(North Side Committee for Implementing June 15 Joint Declaration)、『祖國統一泛民族聯盟北方總部』(North Headquarters of the Pan-national Alliance for Korea's Reunification)」。

總部設在南韓首爾的新聞網站「北韓新聞」(NK News)昨天報導,數個北韓宣傳網站在離線超過24小時後無法進入。

報導指出,至少從11日上午起,包括「我們民族之間」(Uriminzokkiri)、今日朝鮮(DPRK Today)、阿里郎-回聲(Arirang-Meari)、統一之聲(Tongil Voice)、「黎明與柳京」(Ryomyong and Ryugyong)等北韓宣傳網站就已關閉。