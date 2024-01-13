失落2500年 亞馬遜雨林發現歷來最大最古老城市群

考古學家在南美洲的亞馬遜雨林發現迄今為止最大、最古老的一個前西班牙時期城市網絡，讓失落的2500年前農業文明重見天日。(美聯社)

考古學家在南美洲的亞馬遜 （Amazon ）雨林發現迄今為止最大、最古老的一個前西班牙時期（pre-Hispanic）城市網絡，讓失落的2500年前農業文明重見天日。

法新社報導，這個廣大的遺址占地1000多平方公里，位在厄瓜多東部安地斯山脈（Andes）山麓的烏巴諾（Upano）河谷，長久以來被叢林掩蓋。

然而，由法國國家科學研究中心（CNRS）考古學家羅斯坦（Stephen Rostain）帶領的研究人員團隊，利用空拍雷射掃描繪製地圖技術搭配考古發掘工作，在當地發現了20個聚落，包括5座大城市，且互有道路相連。

羅斯坦告訴法新社，這就像是發掘到傳說中的「黃金國」（El Dorado）。他說，這樣規模的城市發展，內有土造住宅、典禮用建物和農業排水設施，在亞馬遜地區前所未見。

「不只有一座村莊，而是有一整塊地區被打造為適宜人居。」

羅斯坦表示，他25年前首次察覺到這一失落文明的痕跡，當時他在這片地區發現數以百計土堆。

到了2015年，羅斯坦的研究人員團隊利用光學雷達（Lidar）技術空拍掃描整片地區。這種技術讓科學家能一窺森林冠層下的模樣，「就像我們砍倒所有樹一樣」。

結果羅斯坦的團隊發現了6000多個土堆，這些長方形土製平台是「烏巴諾人」的房屋基座；研究人員還在地面上發現「一個住家內會看到的所有生活痕跡，包括火爐、用來裝玉米製啤酒的大陶罐、磨石、種子和工具」。

羅斯坦指出，這些發現顯示，「亞馬遜地區不僅有狩獵採集者，還有複雜的城市人口」。