疫情升溫 世衛：COVID-19、流感疫苗接種率太低了

對抗最新型COVID-19及流感病毒疫苗接種率低，導致醫療體系正面臨壓力，歐美近期與呼吸道感染相關的住院率上升之際，世衛示警，COVID-19、流感疫苗接種率太低了。(美聯社)

對抗最新型COVID-19及流感病毒疫苗接種率低，導致醫療體系正面臨壓力，歐美近期與呼吸道感染相關的住院率上升之際，世衛 示警，COVID-19、流感疫苗 接種率太低了。

路透報導，美國、部分歐洲國家及其他地區近來幾周通報與呼吸道感染相關的住院率都上升。部分地區也出現年齡較高者死亡率攀升的情況，但仍遠低於先前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高峰期。

於此之際，西班牙政府已恢復醫療機構戴口罩的規定，部分美國醫院網絡也採取相同作法。

世界衛生組織流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，有太多人因為確診流感或COVID-19而需要重度照護，但這是可以避免的。

在全球試圖擺脫疫情及相關防疫措施之際，她指出，許多國家這季的流感及COVID疫苗接種率實在太低。

傳染疾病專家及衛生官員都說，自去年5月世衛解除COVID-19全球公衛緊急狀態後，各國政府面臨向民眾傳達COVID-19仍造成風險及接種益處的困難。

根據美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention, CDC ），儘管建議所有成人都接種新版疫苗以防重症，但全美僅有19.4%的成人接受這季的COVID-19疫苗。

CDC指出，這季全美18歲以上的流感接種率為44.9%，與去年同期的44%相近。

CDC主任柯恩（Mandy Cohen）在訪問中表示：「我們認為接種新版COVID-19疫苗的人數不足…民眾還是沒意識到COVID仍是比流感還嚴重的疾病。」

12月最後一周，流感占全美急診人次的5.2%，COVID占了3%，不過，同一時間，COVID住院患者占所有住院病人的比例則高於流感。

歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control，ECDC）表示，歐洲流感傳播率高於COVID。整體來說，去年最後一周抽樣結果的確診率為24%，高於前兩周的19%。

ECDC呼吸道病毒專家指出，這個數據雖與先前流感季的情況相符，但「我們現在有了COVID-19這個新的不速之客」。

ECDC沒有歐洲的流感及COVID接種數據，但這名專家表示，初步數據顯示目前COVID疫苗接種率遠低於先前

大規模流行期間的程度。

歐洲僅建議高風險族群接種新版COVID疫苗，包括年長者及免疫功能不全者。世衛認為，這些群體的接種率應為100%。

世衛指出，儘管南半球目前是夏季，但COVID確診率也同樣攀升，因為此病毒並非季節性病毒。

根據世衛，去年12月，全球通報新增85萬起COVID病例，且新增11萬8000人住院，分別比去年11月多了52%及23%，但實際上的數字可能更高。

專家表示，儘管疫苗不能避免感染，但對預防重症仍非常有效。

另有專家觀察，民眾對COVID-19疫苗接種感到厭倦，有礙提升接種率。