歐盟考慮護航紅海 西班牙表明不參加

西班牙國防部長羅布雷斯今天說，西班牙將不會參與歐洲聯盟（EU）為了協助保護紅海航運而可能出動的海軍任務。歐新社

針對伊朗撐腰的葉門叛軍「青年運動」攻擊行經紅海船隻，西班牙國防部長羅布雷斯今天說，西班牙將不會參與歐洲聯盟（EU）為了協助保護紅海航運而可能出動的海軍任務。

法新社報導，歐盟 內部數週前已開始流傳一份相關提案，數名歐洲外交官今天表示，歐盟國家16日將就成立海軍任務協助保護紅海航運的計畫進行首場討論。

不過，羅布雷斯（Margarita Robles）稍早在馬德里對媒體記者表示，「我們還不知道歐盟是否會執行一項新任務」，但如果是的話，「西班牙不會參加在紅海的行動，因為（我們）已經參與了17項任務」。

路透社則報導，一位義大利 政府消息人士今天透露，美國及英國先前聯手對「青年運動」（Huthi）的目標發動攻擊，羅馬婉拒加入行動，理由是義大利對於紅海傾向採取「降溫」政策。

這名人士還說，義大利政府若要參與任何軍事行動，也有必要取得國會支持，因此不可能在短時間內獲得同意。

根據美國官員說法，美國和英國今天凌晨從空中與海上發動攻擊，擊中多個位於葉門的目標，且荷蘭、澳洲 、加拿大及巴林提供後勤與情報支援。

這場行動是為了回應青年運動一再襲擊行經紅海的航運船隻。青年運動稱，發動這些攻擊是要展現與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）團結一致。