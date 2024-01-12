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美英襲青年運動釀5死6傷 北約促伊朗管好代理人

中央社沙那12日綜合外電報導
12日英國皇家空軍一架戰機對葉門叛軍展開空襲後，返回賽普勒斯英國皇家空軍基地。美聯社
12日英國皇家空軍一架戰機對葉門叛軍展開空襲後，返回賽普勒斯英國皇家空軍基地。美聯社

伊朗撐腰的葉門什葉派團體青年運動今天表示，美國和英國空襲造成5人喪生、6人受傷。北大西洋公約組織指出，這場行動目的是保護行經紅海的船舶，並敦促伊朗「約束代理人」。

美國與英國昨天聯手對葉門叛軍青年運動（Houthis）目標發動空襲，為青年運動去年底鎖定紅海（Red Sea）國際航運攻擊以來，對於這個獲伊朗支持組織的首波攻擊。

控制葉門大多數地區的青年運動一直將攻擊目標鎖定紅海航運路線，以展現對巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）的支持。

法新社報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）於社群媒體X平台發文：「這些空襲造成我方武裝部隊5名烈士殉難，另有6人受傷。」

北大西洋公約組織（NATO）發言人懷特（Dylan White）說道：「這些襲擊屬於防衛性質，目的在維護世界上最重要水道之一的航行自由。」

與此同時，哈瑪斯今天警告，美、英兩國襲擊盟友青年運動將會招致「惡果」。

哈瑪斯在通訊應用程式Telegram指出：「我們強烈譴責美國和英國明目張膽聯手攻擊葉門，對區域安全造成的惡果，他們必須負起責任。」

俄羅斯今天則譴責美國和英國的行動「沒有正當性」，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「我們譴責他們。從國際法觀點來看，他們不具正當性。」

伊朗 哈瑪斯 北大西洋公約組織

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