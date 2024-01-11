南非控以色列種族滅絕 國際法院內攻防場外叫陣

位於海牙的國際法院附近11日有大批支持巴勒斯坦的人群聚集，收看國際法院直播。（路透）

南非 11日指控以色列 在加薩走廊犯下種族滅絕，要求國際法院下令以色列緊急停止在當地的毀滅性軍事行動；以色列駁斥南非不實指控。雙方支持者在海牙法院場外遊行集會。

路透報導，南非在國際法院（ICJ）為期兩天的聆訊首日表示，以色列攻勢目的在「消滅加薩走廊（Gaza Strip）人口」。

巴勒斯坦 團體「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日跨境突襲以色列，以方表示有1200人喪生且大多是平民，並稱哈瑪斯擄走約240名人質。以色列隨後猛烈反擊，重創加薩走廊大部分地區，哈瑪斯治下的加薩衛生部指以方造成2萬3000多人喪生。然而以色列自認是對巴勒斯坦武裝分子開戰，不是巴勒斯坦民眾。

南非高等法院律師恩庫凱托比（Tembeka Ngcukaitobi）今天在庭上說：「摧毀加薩的意圖醞釀於國家最高層級。」他表示，以色列政、軍高層都是「種族滅絕煽動者」，包括以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。他說：「從這波軍事攻擊的實施方式就可明顯看出這點。」

南非在提出種族滅絕指控時，點出以色列持續的轟炸及以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）的說法。葛朗特在戰爭之初說，以色列將實施全面封鎖，作為打擊「人面獸心」之戰的一環。

恩庫凱托比說：「種族滅絕意圖的證據不僅令人不寒而慄，而且是壓倒性、無可爭議。」

以色列駁斥種族滅絕的指控不實且毫無根據，並表示南非是在代表哈瑪斯發言，但南非斥以色列無稽之談。

尼坦雅胡表示，對造在庭上所呈現都是偽善和謊言。他在聲明中說：「今天我們看到了一個顛倒是非的世界。以色列在對抗種族滅絕的同時竟被控犯下種族滅絕。」

「以色列正在打擊那些犯下違反人道罪的凶殘恐怖分子：他們屠殺、強暴、焚燒、肢解、斬首老弱婦孺，不分男女老少。」

南非和以色列都是1948年「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）締約國。這項公約是在納粹對猶太人大屠殺後不久頒布，將種族滅絕定義為「蓄意全部或局部消滅某一國族、人種、種族或宗教團體」。

● 挺巴勒斯坦有淵源 南非尋求緊急裁定

自以軍發動攻勢以來，加薩走廊230萬名居民幾乎所有人都被趕出家園，有些人甚至不只一次被趕。加薩是全球人口最稠密的地區之一，以軍的行動造成人道災難。

南非高等法院律師哈西姆（Adila Hassim）說：「除國際法院的命令外，沒有什麼能阻止這場苦難。」

南非在結束種族隔離政策後，長久以來支持巴勒斯坦建國大業。雙方關係的建立可回溯到南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）和巴勒斯坦解放組織（PLO）領袖阿拉法特（Yasser Arafat）時代。曼德拉昔日率領「非洲民族議會」（ANC）力抗白人少數統治，獲得阿拉法特陣營聲援。

南非今天在國際法院陳述論點後要求採取緊急措施，制止以哈戰爭。法院將於12日聽取以色列的回應。

法院預計將於本月稍後就可能採取的緊急措施做出裁定，但屆時不會對種族滅絕指控做出判決，後者可能需要數年時間。

國際法院的判決不得上訴，但法院沒有強制執行的機制。

● 庭內攻防 場外叫陣

數千名親以色列的抗議群眾在荷蘭海牙（The Hague）市中心遊行，許多人手持以色列和荷蘭國旗以及印有被哈瑪斯劫持的人質肖像海報。

一名在以色列特拉維夫（Tel Aviv）出生、現居荷蘭的民眾在集會上告訴路透社，聽到以色列被控種族滅絕令人痛心，「尤其是在10月7日後」「我們才是當時受到攻擊的人」。

警方確保雙方陣營遊行保持距離，其中一些親巴勒斯坦的民眾手持標語，上面寫著「解放巴勒斯坦」、「停止種族滅絕」。

一名親巴勒斯坦的示威者說：「我希望他們（法院）能實現迄今未能實現的目標，那就是永久停火，為人道主義援助提供安全走廊，以便死亡人數不會進一步上升。」