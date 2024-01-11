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加薩救護車遭轟炸釀6死 以色列否認犯行

中央社耶路撒冷11日綜合外電報導
巴勒斯坦救援組織指稱，以色列昨在加薩走廊中部轟炸一輛救護車，造成包括4名醫護人員在內共6人死亡。圖為巴勒斯坦急救人員聞訊後捂臉落淚。(路透)
巴勒斯坦救援組織指稱，以色列昨在加薩走廊中部轟炸一輛救護車，造成包括4名醫護人員在內共6人死亡。圖為巴勒斯坦急救人員聞訊後捂臉落淚。(路透)

巴勒斯坦救援組織指稱，以色列昨天在加薩走廊（Gaza Strip）中部轟炸一輛救護車，造成包括4名醫護人員在內共6人死亡。以色列軍方今天否認犯下這起行為。

法新社報導，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）表示，他們的救護車在加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）進城處附近遭到以色列空襲擊中，有6人喪命。

法新社拍攝到的照片顯示，這輛救護車的車頂已完全被摧毀，車體一部分也已粉碎。

紅十字會與紅新月會國際聯合會（International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies，IFRC）秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）在社群媒體發文，指這場攻擊「令人無法接受」，他並對於「這些人遇害予以強烈譴責」。

不過，以色列軍方今天提供給法新社的聲明稿表示：「以提供給以色列國防軍（IDF）的詳細資料為依據所進行的檢查顯示，在指稱地區並無執行攻擊行動。」

今天在罹難醫護人員葬禮現場，群眾聚集哀悼，其中一塊白色裹屍布上放著一件破爛且染血的巴勒斯坦紅新月會制服。

巴勒斯坦紅新月會表示，被炸的救護車途經貫穿加薩走廊南北的薩拉丁（Salah al-Din）公路。先前數以千計巴勒斯坦人逃離以色列軍隊的進攻時，正是走這條公路。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）統治下的加薩走廊衛生部昨天下午表示，迪爾巴拉的一所醫院附近遭到以色列攻擊，有數人死亡。

以色列 巴勒斯坦 加薩

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