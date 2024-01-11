南非上國際法院 控以色列在加薩種族滅絕

南非律師11日在荷蘭海牙的聯合國國際法院指控以色列在加薩進行種族滅絕。（歐新社）

南非 律師11日在荷蘭海牙的聯合國國際法院（ICJ）提出指控以色列 犯下種族滅絕的官司，宣稱以方「摧毀」巴勒斯坦加薩 走廊的計畫來自「國家最高層」，並呼籲庭上勒令以色列停止加薩的軍事行動。

BBC與衛報報導，擔任控方的南非律師指控，以色列在加薩走廊展現實施種族滅絕的「令人不寒而慄」且「不容置疑」的意圖，而且完全了解正在殺害多少平民，並指控以國「嚴重的暴力與種族滅絕行徑」。

控方指出，從以方殺死的平民人數，還有內唐亞胡總理在內的政軍領導人發表聲明，都存在種族滅絕的證據。

為了支持案情，控方展示巴勒斯坦亂葬崗與用以色列國旗裝飾加薩斷垣殘壁的照片，還提出影片做為證據，宣稱內唐亞胡支持種族滅絕，以及聲稱軍方聽從他的暗示。

控方律師哈西姆（Adila Hassim）告訴庭上，「種族滅絕從來沒有提前宣布，但法院可見到過去13個星期的證據，無可爭議地顯示一種行為模式跟相關意圖，證明種族滅絕行為」。

另一位控方律師庫凱托比（Tembeka Ngcukaitobi）則說，一再重複的種族滅絕言論貫穿以色列每一個領域，以至於「種族滅絕意圖的證據不只令人不寒而慄，且難以置疑」。

以色列否認南非的指控，將於12日提出回應。