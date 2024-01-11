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沙國估計礦產資源價值高達2.5兆美元 將引進外資開採

編譯劉忠勇／即時報導
沙國礦產和工業部長科拉耶夫。（路透）
沙國礦產和工業部長科拉耶夫。（路透）

沙烏地阿拉伯將原本估計國內礦產資源的價值上修近一倍至2.5兆美元，看好本周在利雅得舉行的礦業未來論壇上，將簽下200億美元的開採協議。

沙國礦產和工業部長科拉耶夫（Bandar Alkhorayef）表示，沙國對尚未開採的礦產資源估計的規模，已上修至2.5兆美元，遠高於2016年的1.3兆美元。其中包括黃金、銅、磷酸鹽和稀土，為沙烏地阿拉伯龐大的石油儲量之外提供新的地下財富。

科拉耶夫周三接受CNBC訪問時說：「我們對這個消息感到非常振奮…這實際上是我們過去四年所經營的結果。」

沙國政府宣布在一年一度的礦業未來論壇上，將簽署200億美元交易。科拉耶夫讚揚最近對法律和經營方式的改革，可謂實現這筆財富的關鍵。

科拉耶夫指出，新估計的數字只是依據阿拉伯努比亞板塊30%的探勘資料，未來希望達到100%。這板塊橫跨西阿拉伯半島和東北非。

沙國官方在論壇上宣布，已開發33個新的礦區，並計劃2024年向外國投資人核發超過30個開採許可。

投資開礦，並向外國投資人核發開採許可，是沙國「2030願景」計畫的一環。這是由沙國王儲賓沙爾曼（MBS）主導的計畫，旨在實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴，吸引外國投資並為不斷增長的年輕人口提供更多就業機會。

投資 石油 沙烏地阿拉伯

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