聯合國直升機被挾持 降落索馬利亞中部 9人狀況不明

聯合國一架直升機在索馬利亞遭挾持。圖為聯合國直升機示意圖。(美聯社)

半島電視台報導，聯合國 一架直升機因技術問題，緊急降落在索馬利亞當地武裝組織、伊斯蘭激進組織青年黨（Al-Shabaab）控制的領土後遭到俘虜，聯合國發言人已證實這消息，據傳機上共有9人。

半島電視台檢視一份聯合國內部備忘錄稱，由於技術故障，該架直升機降落在加爾古杜德區（Galguduud）的加杜恩村落（Gadoon village）附近，結果遭到伊斯蘭激進組織青年黨挾持。駐索馬利亞首都摩加迪休的一名聯合國官員也證實這起事件。

根據備忘錄，飛機上有9名乘客，其中包括軍事人員和一名第三方承包商。據報導，至少有6名乘客遭到青年黨劫持。備忘錄並指，所有聯合國班機已暫時暫停在附近地區，直至另行通知。

索馬利亞軍方發言人阿里（Hassan Ali）少校向路透證實，這架直升機從索馬利亞中部貝蘭德文區（Beledweyne）起飛後不久就遭到劫持，稱「機上有2名索馬利亞男子和幾名外國人。機上載有醫療用品，應該是從加爾古杜德區載送受傷的士兵。」

對此，聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）也證實，目前聯合國正在進行積極應對，「但為了機上所有人員安全，我們目前不會有更多的評論。」