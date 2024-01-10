韓媒：支付遺產稅 三星家族擬出售逾16億美元股票

三星電子董事長李在鎔。(美聯社)

韓國媒體今天報導，為支付龐大的遺產稅，三星 電子董事長李在鎔的母親和兩個姐妹計劃出售這家科技巨擘的股票，這筆大宗交易的價值約為2.19兆韓元（16.6億美元）。

首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）引述未具名投資 銀行消息人士的說法報導，這次出售約2980萬股的股票價格，將比三星電子股票今天的收盤價7萬3600韓元低1.2%到2.0%。

路透報導，這些股票相當於三星電子0.5%的股份。

根據「韓國經濟新聞」（Korea Economic Daily）引述匿名投資銀行消息人士的話報導，高盛 （Goldman Sachs）、花旗銀行（Citibank）、瑞士銀行（UBS）和摩根大通銀行（JPMorgan Chase）參與了這筆交易，這筆交易用來讓家庭成員籌集資金，分期支付前三星電子會長李健熙於2020年去世後產生的數十億美元遺產稅。

根據報導，三星集團旗下三星物產（Samsung C&T）、三星SDS和三星生命保險（Samsung Life Insurance）的股票，也將同時進行價值約6440億韓元的大宗交易，用於同樣目的。

三星婉拒對此發表評論。