韓媒：支付遺產稅 三星家族擬出售逾16億美元股票
韓國媒體今天報導，為支付龐大的遺產稅，三星電子董事長李在鎔的母親和兩個姐妹計劃出售這家科技巨擘的股票，這筆大宗交易的價值約為2.19兆韓元（16.6億美元）。
首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）引述未具名投資銀行消息人士的說法報導，這次出售約2980萬股的股票價格，將比三星電子股票今天的收盤價7萬3600韓元低1.2%到2.0%。
路透報導，這些股票相當於三星電子0.5%的股份。
根據「韓國經濟新聞」（Korea Economic Daily）引述匿名投資銀行消息人士的話報導，高盛（Goldman Sachs）、花旗銀行（Citibank）、瑞士銀行（UBS）和摩根大通銀行（JPMorgan Chase）參與了這筆交易，這筆交易用來讓家庭成員籌集資金，分期支付前三星電子會長李健熙於2020年去世後產生的數十億美元遺產稅。
根據報導，三星集團旗下三星物產（Samsung C&T）、三星SDS和三星生命保險（Samsung Life Insurance）的股票，也將同時進行價值約6440億韓元的大宗交易，用於同樣目的。
三星婉拒對此發表評論。
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