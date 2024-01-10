我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市地鐵1周內再傳事故 康尼島F車脫軌

一洲焦點／杭特逃出國會、台灣大選全球矚目、防長瞞病情

歐盟官員提千億軍事基金 揭4年前川普揚言不助防衛

中央社布魯塞爾10日專電
歐盟主管內部市場執委布勒東在近兩日論壇都強調歐盟須盡快建立自主軍力，所需資金上看千億歐元，並透露前美國總統川普4年前當面抱怨歐盟防衛經費不足，甚至警告若歐洲遇襲美國將不予協助。路透
歐盟主管內部市場執委布勒東在近兩日論壇都強調歐盟須盡快建立自主軍力，所需資金上看千億歐元，並透露前美國總統川普4年前當面抱怨歐盟防衛經費不足，甚至警告若歐洲遇襲美國將不予協助。路透

歐盟主管內部市場執委布勒東在近兩日論壇都強調歐盟須盡快建立自主軍力，所需資金上看千億歐元，並透露前美國總統川普4年前當面抱怨歐盟防衛經費不足，甚至警告若歐洲遇襲美國將不予協助。

歐洲聯盟（EU）內部市場事務執行委員布勒東（Thierry Breton）今天應智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）之邀發表演說，探討歐洲的經濟安全議題。

除了生物科技、量子電腦、先進半導體和人工智慧等關鍵戰略性產業，布勒東特別提到歐洲需強化本身防衛產業，而他已設法提高歐洲軍火工業的產能，接下來就看歐盟各國能否盡快落實聯合採購，援助烏克蘭並補充本身的庫存。

布勒東透露，2020年他與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）場邊與當時美國總統川普（Donald Trump）會面，川普指責范德賴恩：「你們沒有付該付的（經費）」。

范德賴恩曾任德國國防部長，川普抱怨的是德國等加入北大西洋公約組織（NATO）的歐洲國家，多年來都未達到國防預算需占國內生產毛額（GDP）2%以上的北約規定。

布勒東在9日參與歐洲議會（European Parliament）黨團「復興歐洲」（Renew Europe）的活動時，也提出類似議題。

據歐洲政治新聞網站Politico報導，他對該黨團成員透露了當年川普更直白的說法。川普對范德賴恩說，若歐洲遭到攻擊，「我們絕不會去幫助你和支持你，北約已死，我們會離開北約」。

布勒東提醒，川普「可能會回來（重任美國總統）」，這是喚醒歐洲的一大警鐘，「所以比過去更（清楚），現在我們知道要靠自己」。

他預定在2月下旬提出一套「歐洲防衛投資計畫」（European Defence Investment Program，EDIP），並在議會表示所需經費可能達1000億歐元（約1097億美元）。

川普 歐盟 北約

上一則

納瓦尼移監北極後首出庭 大開「裸體派對」玩笑

下一則

韓媒：支付遺產稅 三星家族擬出售逾16億美元股票

延伸閱讀

內州律師提告 禁川普列名選票…法官駁回：缺乏立場

內州律師提告 禁川普列名選票…法官駁回：缺乏立場
美經濟崩潰？川普盼1年內垮掉 由拜登政府負責「我不想當胡佛」

美經濟崩潰？川普盼1年內垮掉 由拜登政府負責「我不想當胡佛」
川普有刑事起訴豁免權？聯邦上訴法院法官質疑

川普有刑事起訴豁免權？聯邦上訴法院法官質疑
愛州初選撞期出庭 川普找盟友幫忙拜票

愛州初選撞期出庭 川普找盟友幫忙拜票

熱門新聞

汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
日本東京羽田機場2日發生日本航空的客機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞的嚴重事故，海保人員5死1重傷，其中2名死者遺體經解剖發現死因為「全身壓碾傷」。圖為燒毀的海保機3日影像。(美聯社)

日航擦撞事故 2死者解剖後死因公布：全身壓碾傷

2024-01-05 09:02
日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516班機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙燒毀的事件，海保人員5死1傷，JAL516機上379人全數逃出。圖為燒毀的海保機3日影像。美聯社

日航班機擦撞後廣播系統失靈 空服員靠2方法疏散

2024-01-03 10:09
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
日航事發後透露疏散細節，僅用18分鐘就完成「完全疏散」。（歐新社）

日航曝驚險逃生過程 從著陸到疏散379人全程僅18分鐘

2024-01-03 19:34
朝鮮半島緊張再起，韓聯社5日報導，北韓軍隊上午9時至11時朝白翎島和延坪島北部地區發射200多發火箭彈。圖為北韓2023年3月在平壤順安國際機場試射一枚洲際彈道飛彈。（美聯社）

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

2024-01-04 23:49

超人氣

更多 >
「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告

「向民進黨黑金複合體宣戰」蕭萬長登3大報頭版廣告
華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬

華人喜歡私下換匯 遭警臥底逮捕 痛失10萬
4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

4生肖2月有望升官加薪 屬豬將獲意想不到的機會

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微

前亞馬遜主管遭裁求職 28歲工程師主管聽一提問受衝擊：近乎卑微
華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人

華人中國賣房錢想換美元匯美 過程折騰 最後只能找熟人