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納瓦尼移監北極後首出庭 大開「裸體派對」玩笑

中央社莫斯科10日綜合外電報導
俄羅斯反對派領袖納瓦尼最近被移監到北極流放地，他今天首度透過視訊方式出庭。美聯社
俄羅斯反對派領袖納瓦尼最近被移監到北極流放地，他今天首度透過視訊方式出庭。美聯社

俄羅斯反對派領袖納瓦尼最近被移監到北極流放地，他今天首度透過視訊方式出庭時，緊跟莫斯科時事哏，大開「裸體派對」玩笑，他還提出遭獄方不當對待的控訴，但被法官駁回。

莫斯科上個月發生多位名人「幾乎全裸」聚在夜店開趴的醜聞，與會者只穿內衣褲或衣著暴露，當中不乏知名歌手。

時值俄軍還在烏克蘭打仗，且當局提倡的價值觀日益保守，據傳俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對此大為不滿，藝人贊助商紛紛終止合約，還有一位只用襪子擋住私處的饒舌歌手被判入獄。

路透報導，人被關在俗稱「極地狼」（Polar Wolf）監獄的納瓦尼（Alexei Navalny）今天以視訊方式出庭。他上個月從莫斯科以東的梅列霍沃（Melekhovo）一處監獄，歷經3週艱辛的旅程，移監到北極流放地。

他在開庭時問法官，梅列霍沃是否有舉辦派對慶祝他的離開，還問說，那邊的獄方人員有沒有開「裸體派對」。

上述對話顯示，儘管處境艱困，納瓦尼仍保持幽默，雖然被送往偏遠且條件惡劣的地方，他仍能了解外面發生的事。

納瓦尼經常出庭應訊，也讓他有機會持續抨擊普亭及俄烏戰爭。

47歲的納瓦尼因諸多罪名被判處超過30年的刑期，包括詐欺、極端主義活動等，但他主張，這是為了要讓他噤聲。

納瓦尼於2021年被捕入獄前曾發動大規模反政府抗議，在此之前他曾遭下毒暗殺而存活。

克里姆林宮（Kremlin）表示，納瓦尼是被判有罪的犯人，由獄方負責照料他。俄國當局稱納瓦尼及支持者都是與美國中央情報局（CIA）有關連的極端分子，試圖顛覆俄羅斯。

根據俄羅斯獨立媒體Mediazona整理的逐字稿，納瓦尼今天出庭時控訴，他去年10月因污辱一名監獄人員，遭當局非法將他送到隔離牢房。

但他的控訴遭到法官駁回。

納瓦尼 俄羅斯 監獄

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