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220萬巴勒斯坦人逃無可逃 以軍邊打邊籲撤離 加薩剩1/3可供避難

編譯盧思綸／即時報導
以巴衝突至今邁入第4個月，國防軍一方面持續擴大攻擊加薩多個地區，另一方面要求巴勒斯坦人撤離戰區，如今加薩僅存1/3地區可供220萬平民避難。圖為拉法充斥難民帳篷。(路透)
以巴衝突至今邁入第4個月，國防軍一方面持續擴大攻擊加薩多個地區，另一方面要求巴勒斯坦人撤離戰區，如今加薩僅存1/3地區可供220萬平民避難。圖為拉法充斥難民帳篷。(路透)

華爾街日報報導，以巴衝突至今邁入第4個月，國防軍一方面持續擴大攻擊加薩多個地區，另一方面要求巴勒斯坦人撤離戰區，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）指出，如今加薩僅存1/3地區可供220萬平民避難。

聯合國表示，目前約190萬加薩人，也就是85%平民，迫於以巴衝突而流離失所，其中近100萬人湧進拉法。拉法在衝突前約275,000人口，現在是人道援助中心。

早前米丁（Abu Middin）全家，包括四個小孩，依照國防軍傳單指示撤離至加薩中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營，不料國防軍去年12月底擴大地面行動，猛攻紐瑟拉特，米丁一家又遷往中部城鎮迪爾巴拉（Deir al-Balah ）。由於擔心迪爾巴拉成為以軍下個目標，一家開始物色新避難地點並選中了拉法，結果「拉法的難民多到根本沒有地方再架設一個帳篷」。

最近幾波逃難的人更是面臨嚴重的資訊不足，因為歷經連月戰火，多數地區的網路通訊系統有所限制，以色列也大規模禁運燃料，導致加薩人無法駕駛汽車逃難，甚至開始恢復騎馬和驢子的交通方式。

現在避難平民不是棲身廢棄建築就是露宿街頭，還有的則選擇已經人滿為患的聯合國學校尋求庇護。人道救援團體更透露，肝炎等疾病不斷擴散，糧食、飲用水嚴重匱乏，而且還要靠砍樹生火。

聯合國及其他救援機構表示，由於戰火不斷蔓延，向加薩中部及北部提供援助時面臨重重障礙。即使是易於到達的拉法也因物資嚴重匱乏及其他問題而面臨巨大壓力。

聯合國人道援助負責人格里菲斯（Martin Griffiths）上周透露，「人道救援社群現在肩負著支援200多萬人的不可能的任務，同時面臨內部工作人員被殺害、通訊和道路中斷、車隊遭襲擊等挑戰，而對於生存至關重要的商業物資則是少之又少。」

加薩 聯合國 巴勒斯坦

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