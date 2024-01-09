英外相卡麥隆首次下議院應詢 重申「中國應廢止國安法」

英國外相卡麥隆。（路透）

英國外相卡麥隆今天接受國會下議院外交事務委員會業務質詢，期間針對「黎智英 案」重申中國應廢止國家安全法、黎智英遭遇的是「政治審判」，中方應停止對黎智英的起訴並將其釋放。

今天是卡麥隆（David Cameron）去年11月中旬獲任命為外交大臣以來，首次接受下議院議員質詢。有鑑於他名義上是上議院議員，卡麥隆可以僅接受外委會成員就外交部業務提問，而不需在下議院主議場直接面對所有議員。

卡麥隆曾在2010至2016年擔任首相，當時與財相歐斯本（George Osborne）合力推動英中關係「黃金時代」。卸任後，他曾為中國投資 計畫奔走。外委會今天也就他對中國的態度提問。

回應議員詢問，卡麥隆多重申他在接任外相後一系列涉中事務相關公開說法。他說，許多事情已改變：2010年時，政府的優先要務是促進經濟成長、吸引外來投資、推展出口；當時看似有機會與中國建立更良好關係，而政府確實「做到了」，在貿易、投資等領域獲益。

然而，卡麥隆說，如今中國在許多方面明顯較以往強勢專斷和具侵略性，這可見於中方在南海、網路空間以及對台灣的作為。他十分認同現任政府的對中政策3大支柱，也就是「保護（英國國家安全與利益）」、「（與盟友夥伴）協調一致」、「（與中國維持）接觸往來」。他指出外交部內部對中國沒有「天真」想法，官員明白中國近幾年的變化。

去年7月，英國國會情報暨安全委員會發布「中國報告」，卡麥隆被點名是中國在英國的政治影響力投資標的之一。報告提到，卸任首相後，卡麥隆曾是一個價值達10億英鎊的英中投資基金副總裁人選，且這起人事安排「可能由中國策畫，以利為中國的投資活動提供可信度」。

卡麥隆回應議員相關提問時重申，該投資基金計畫「從未落實」、未曾啟動。他說，眾人在其中找問題有點像是「盲人在黑暗房間中找尋一隻不存在的黑貓」。

至於他去年曾協助向國際投資者推銷斯里蘭卡 首都可倫坡金融港市（Port City Colombo）建設計畫，而此計畫是北京在「一帶一路」框架下與斯里蘭卡政府的合作案。卡麥隆強調，他當時是以「斯里蘭卡的朋友」的身分，積極推銷斯里蘭卡，而不是中國或「一帶一路」。

可倫坡金融港市是斯里蘭卡迄今最大規模外國直接投資案之一，由母公司為國有企業「中國交通建設」的「中國港灣工程」負責建設、規畫、投融資。中國招商局集團另擬在可倫坡港興建大型物流中心。

去年9月，卡麥隆曾在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）以及金融重鎮杜拜（Dubai）演說，鼓勵各國金主投資可倫坡。部分媒體報導，卡麥隆的演說是配合中方安排。

卡麥隆指出，斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）積極試圖讓金融港市計畫成功，而一如許多前任首相，他與位於美國華府的演說經紀公司「華府講者事務所」（Washington Speakers Bureau, WSB）有合作關係。

卡麥隆強調，他是在應威克瑞米辛赫的請求、為斯里蘭卡推廣可倫坡金融港市計畫的前提下，接受WSB的媒合發表演說，相關活動由一個位於斯里蘭卡的會計事務所辦理。英國駐斯里蘭卡高級專員公署（在大英國協體系下，相當於大使館）也曾鼓勵英國企業實地瞭解可倫坡的投資價值。