紅海再傳事故 葉門叛軍武裝團體鎖定一艘商船為襲擊目標
路透報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）與英國海事安全業者Ambrey周二都收到靠近葉門的紅海區域發生事故的通報。但詳情還不明朗。
UKMTO收到通報的事故地點是葉門荷台達港（Hodeidah）以西大約50海里處，當局正啟動調查。
Ambrey則是從葉門摩卡市（Mocha）西南方兩艘商船那裡收到可疑活動的通報，但沒報告有任何損壞。Ambrey表示，一艘油輪看到了照明彈或導彈軌跡，另一艘散貨船則發現左後約1英里處出現三艘小型船隻。這艘散貨船表示，看到兩枚飛彈從船隻方向射出，還有一架無人機飛在他們船前。Ambrey評估這與同一時間發生在荷台達以西的是不同事件。
葉門大部分地區由有伊朗撐腰的「青年運動」（Houthi）武裝分子控制，自11月19日以來，他們向商船發動了一波又一波無人機和飛彈，聲稱是抗議以色列在加薩的軍事行動。
一名葉門軍方消息人士周二告訴半島電視台，青年運動武裝團體安拉（Ansarullah）在紅海襲擊了一艘商船。青年運動的所作所為對國際航運造成極大的破壞，部分航運業者已暫停行經紅海，轉而繞道成本較高的非洲。
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