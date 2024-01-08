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法國總統馬克宏接受總理遞交辭呈
新華社／8日電
2024-01-08 12:33 ET
據法國總統府消息，法國總統
馬克宏
（Emmanuel Macron）8日接受了總理柏納（Elisabeth Borne）遞交的辭呈。
馬克宏
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