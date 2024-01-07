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貝魯特機場傳遭網攻 航廈螢幕顯示反真主黨訊息

中央社貝魯特7日綜合外電報導
貝魯特機場遭遇網路攻擊，當地媒體播出的畫面顯示，航廈螢幕出現反黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨的訊息。(美聯社)
貝魯特機場遭遇網路攻擊，當地媒體播出的畫面顯示，航廈螢幕出現反黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨的訊息。(美聯社)

黎巴嫩國家通訊社報導，首都貝魯特機場今天遭遇網路攻擊，當地媒體播出的畫面顯示，航廈螢幕出現反黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨的訊息。

法新社報導，自從以色列巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）去年10月初開戰以來，真主黨（Hezbollah）幾乎每天都跟頭號敵人以色列跨境交火，這個黎巴嫩運動強調透過相關行動聲援它在加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦盟友。

媒體報導指出，貝魯特機場出現敦促伊朗支持的真主黨「別害國家捲入戰爭」的訊息。

黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，「這起對該機場出境和入境大廳螢幕進行的網路攻擊干擾行李自動分檢系統運作」，並表示當局正致力恢復螢幕，以「維持機場正常運作」。

當地媒體播出的影片顯示，螢幕上批評真主黨的訊息一旁還有象徵伊朗遜尼派反政府組織真主旅（Jundollah）的圖案。

法新社進行聯繫時，真主旅拒絕就此評論，不過後來發布影片聲明，似乎否認這起網攻是他們所為，表示那是「惡魔搞鬼」。

螢幕上出現的訊息提到，「（真主黨領袖）納斯拉勒（Hassan Nasrallah），如果你害國家捲入戰爭，沒有人會挺你」，還引述納斯拉勒說，「我們不會為任何人戰鬥」。

哈瑪斯的二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）2日命喪真主黨盤踞的貝魯特南部，令人憂心情勢恐將升級。有美國國防官員表示，事件是以色列所為。

真主黨昨天對一座以色列軍事基地發射逾60枚火箭，藉以對艾魯里之死作出回應。

以色列 伊朗 巴勒斯坦

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