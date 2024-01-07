加薩衛生部：以色列空襲造成2記者喪生

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列空襲造成兩名記者在加薩走廊喪生。圖為1月7日，巴勒斯坦人在加薩走廊查看一輛遭到以色列空襲的汽車，法新社影音特約記者圖里亞和半島電視台記者韓薩．達杜赫遇難。(美聯社)

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）治下的加薩 衛生部今天表示，以色列 空襲造成兩名記者在加薩走廊喪生。

加薩衛生部和醫護人員表示，法新社影音特約記者圖里亞（Mustafa Thuria）和半島電視台（Al Jazeera）記者韓薩．達杜赫（Hamza Al-Dahdouh）在乘車過程中遇難。

法新社報導，韓薩的父親、半島電視台阿拉伯語頻道的加薩採訪辦事處主任瓦爾．達杜赫（Wael Al-Dahdouh）近期才在一場空襲中受傷；在此之前，瓦爾的妻子和兩個孩子在戰爭爆發最初幾週的轟炸中喪生。

30多歲的圖里亞自2019年起便與法新社合作，過去也曾與其他媒體合作。

根據總部設於美國紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists），自去年10月7日以色列和哈瑪斯間的戰爭開打，截至12月31日為止，至少有77名記者和媒體工作者遇襲身亡。

在這些受害者中，有70名為巴勒斯坦人，4名為以色列人，另外3名為黎巴嫩人。

哈瑪斯媒體辦公室發布聲明表示，「我們譴責以色列占領軍為恐嚇和防止媒體報導而犯下的這項極其惡劣的罪行」。

法新社已向以色列軍隊請求置評。以軍要求提供遇襲地點的地理「座標」作為回應。