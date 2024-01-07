我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

華爾街日報：馬斯克愛用禁藥 公司高層憂心

加薩衛生部：以色列空襲造成2記者喪生

中央社加薩走廊7日綜合外電報導
哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列空襲造成兩名記者在加薩走廊喪生。圖為1月7日，巴勒斯坦人在加薩走廊查看一輛遭到以色列空襲的汽車，法新社影音特約記者圖里亞和半島電視台記者韓薩．達杜赫遇難。(美聯社)
哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列空襲造成兩名記者在加薩走廊喪生。圖為1月7日，巴勒斯坦人在加薩走廊查看一輛遭到以色列空襲的汽車，法新社影音特約記者圖里亞和半島電視台記者韓薩．達杜赫遇難。(美聯社)

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部今天表示，以色列空襲造成兩名記者在加薩走廊喪生。

加薩衛生部和醫護人員表示，法新社影音特約記者圖里亞（Mustafa Thuria）和半島電視台（Al Jazeera）記者韓薩．達杜赫（Hamza Al-Dahdouh）在乘車過程中遇難。

法新社報導，韓薩的父親、半島電視台阿拉伯語頻道的加薩採訪辦事處主任瓦爾．達杜赫（Wael Al-Dahdouh）近期才在一場空襲中受傷；在此之前，瓦爾的妻子和兩個孩子在戰爭爆發最初幾週的轟炸中喪生。

30多歲的圖里亞自2019年起便與法新社合作，過去也曾與其他媒體合作。

根據總部設於美國紐約的保護記者委員會（Committee to Protect Journalists），自去年10月7日以色列和哈瑪斯間的戰爭開打，截至12月31日為止，至少有77名記者和媒體工作者遇襲身亡。

在這些受害者中，有70名為巴勒斯坦人，4名為以色列人，另外3名為黎巴嫩人。

哈瑪斯媒體辦公室發布聲明表示，「我們譴責以色列占領軍為恐嚇和防止媒體報導而犯下的這項極其惡劣的罪行」。

法新社已向以色列軍隊請求置評。以軍要求提供遇襲地點的地理「座標」作為回應。

以色列 加薩 哈瑪斯

上一則

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

下一則

加薩9歲戰地小記者記錄逃生經歷 吸引64萬粉絲

延伸閱讀

布林肯：以哈戰爭恐轉移 絕不可讓巴人被迫離開加薩

布林肯：以哈戰爭恐轉移 絕不可讓巴人被迫離開加薩
以色列、真主黨黎巴嫩邊界交火 西方力阻戰爭擴大

以色列、真主黨黎巴嫩邊界交火 西方力阻戰爭擴大
布林肯訪中東 官員曝此行目的：敦促阿拉伯國家討論加薩未來

布林肯訪中東 官員曝此行目的：敦促阿拉伯國家討論加薩未來
不宜居住了…聯國稱支援加薩200萬人「不可能任務」

不宜居住了…聯國稱支援加薩200萬人「不可能任務」

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03

超人氣

更多 >
復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常

復旦「流浪留美博士」被爆每周搭機到賭城 輸到破產、精神失常
中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著

中國媒體起底紐約「流浪博士」老家在江蘇 堂兄：好在他還活著
波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」

波音737 Max空中驚魂 亞裔乘客發告別短訊「我不想死」
彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料

彭博：美情報稱「火箭軍貪腐」惹火習近平 飛彈裝水而非燃料
2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶

2024年生肖沖犯太歲會很衰？命理師教4招趨吉避凶