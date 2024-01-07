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加薩9歲戰地小記者記錄逃生經歷 吸引64萬粉絲

中央社開羅7日專電
9歲巴勒斯坦籍小女孩賈穆斯。(擷自Instagram)
9歲巴勒斯坦籍小女孩賈穆斯。(擷自Instagram)

去年10月爆發的以哈戰爭迄今進入第93天，新聞記者出生入死報導前線新聞，而如今出現了一名年僅9歲的加薩小女孩在逃生中拿起麥克風，扮演起記者的角色，記錄逃難過程中周遭發生的事，吸引全球64萬民眾的關注。

埃及金字塔報（Al Ahram）報導，這名9歲巴勒斯坦籍小女孩名為賈穆斯（Lama Abu Jamous），她與家人先逃到加薩南部的甘尤尼斯（Khan Yunis），接著又逃到更南部，靠近與埃及邊界的拉法（Rafah）。她一路上以母親的智慧型手機錄製周圍環境的影片，並傳送到Instagram分享，引起數十萬粉絲的追蹤關注。

賈穆斯在Instagram個人檔案的照片中，頭頂戴著印有「PRESS」字樣的頭盔，以9歲的稚齡身處於險峻戰地中，仍透過照片、影片為家鄉同胞爭取生存權，讓人知道戰爭的殘酷。

賈穆斯拿起麥克風，採訪其他兒童和老人，並以自己一天的生活，記錄加薩地區難民營內的生活困境。她希望能藉著這些紀錄影片，提高全球觀眾對他們處境的關切，並期待這些紀錄能為她的同胞帶來積極的改變。

賈穆斯走在飽受戰爭蹂躪的街道上，無所畏懼。她以一名小女孩的視角，將加薩難民在艱辛時刻所表現出的堅韌意志，帶著悲傷眼神和歡顏，顯現在一張張的照片中。

她的影片也道出加薩兒童每天面臨的困境，包括極為有限的食品、醫療保健用品和生活必需品，及因戰爭而被剝奪的受教育機會。

她有許多攝影作品是與戰地記者合影。例如，擔任半島電視台（Al Jazeera）加薩採訪辦事處主任的巴勒斯坦籍記者瓦爾．達杜赫（Wael Al-Dahdouh）。他因報導以色列對他家鄉進行無情轟炸，如今家鄉已被聯合國認定為不適居住環境的故事而出名。

瓦爾．達杜赫的妻女、媳婦和兩名孫子先前都已喪生於這場戰爭中。而他同為半島電視台記者的兒子也在今天於乘車採訪中遇難。

金字塔報稱，戰爭三個月來，以色列軍隊已襲擊了105名當地記者及其家人，造成人員死傷、房屋被摧毀、工作場所遭轟炸。如今戰事未歇，加薩走廊的天空中仍戰火彌漫。

根據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists，CPJ）統計，從戰爭開始截至去年12月底，已有至少77名記者和媒體工作者在戰爭中死亡。

加薩 巴勒斯坦 以色列

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