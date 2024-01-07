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以色列、真主黨黎巴嫩邊界交火 西方力阻戰爭擴大

中央社耶路撒冷6日綜合外電報導
黎巴嫩邊界冒出煙火。 (新華社)
黎巴嫩邊界冒出煙火。 (新華社)

以色列北部各地今天響起空襲警報。伊朗支持的黎巴嫩真主黨表示，該團體向以色列發射火箭彈。以色列則指出，以軍攻擊了一個「恐怖分子小組」作為報復。

路透報導，在加薩走廊（Gaza Strip）的激烈戰鬥仍在進行，尤其是加薩南部甘尤尼斯市（Khan Younis）市區及附近地區。以色列軍方指稱，以軍在該市擊斃3名巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）成員。

加薩戰爭已打了3個月，已在黎巴嫩、以色列占領的約旦河西岸（West Bank）及紅海航道產生擴散效應，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）分別造訪中東地區，試圖防止加薩戰爭擴大。

以色列、真主黨（Hezbollah）隔著黎巴嫩邊界頻繁交火，約旦河西岸正充滿怒氣，與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）似乎決心繼續攻擊紅海航運、直到以色列停止轟擊加薩的巴勒斯坦人。

以色列軍方表示，以軍偵測到大約40枚火箭彈從黎巴嫩射向以色列北部城鎮莫蘭（Meron）周遭地區。當地空襲警報響起，但未有傷亡或損失通報。

真主黨則指出，該團體發射62枚火箭彈攻擊以色列的一個重要觀察哨，這是針對哈瑪斯政治局副主席艾魯里（Saleh al-Arouri）2日遭到殺害的「初步回應」。

以色列軍方指稱，以軍已對火箭彈攻擊作出回應，以無人機攻擊「負責發射的恐怖分子小組」。

以色列 加薩 伊朗

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