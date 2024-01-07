英國皇室堅不可摧 哈利、梅根想翻身被建議：少抱怨

威廉（左）與凱特將是英國未來國王、王后，資源無敵多，難以被打敗。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 ，赴美建立新生活已經3年多，雖然前後製造不少話題，卻沒有讓形象變得更好，不只在英國被媒體、酸民修理到不行，連在美國也開始引來反效果，才剛過去的2023年，對他們來說是事業欲振乏力，想要擺脫陰霾卻身心俱疲的一年，2024年，兩人試圖再起，被建議要多做些正向、能改善形象的事。

對於哈利和梅根，英國媒體見他們踢鐵板就等不及要酸，認為他們再怎麼爆皇室黑料，皇室的地位依舊不動如山，甚至連美國人都沒有被激起對皇室的反感，反而使得未來的英國國王、王后—哈利兄嫂威廉、凱特 受歡迎程度前所未有的高，他倆永遠甭想跟威廉與凱特一較高下。

其實英國皇室內部問題一大堆，但若連人氣絕頂、哈利與威廉的親生母親黛安娜都只能傷心離開，沒有機會替自己討回公道，哈利和梅根就更沒有可能得到期待已久的道歉，目前的情況，他們只有選擇聰明些、不要再繼續公開讓皇室難看，想辦法在別的領域尋找話題，也許皇室反擊的力道才不會那麼強，他們才有可能站穩腳步，創造在其他地方的新生活，威廉與凱特的資源太多，他倆真的不是對手。