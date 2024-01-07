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英國皇室堅不可摧 哈利、梅根想翻身被建議：少抱怨

記者蘇詠智／即時報導
威廉（左）與凱特將是英國未來國王、王后，資源無敵多，難以被打敗。（路透資料照片）
威廉（左）與凱特將是英國未來國王、王后，資源無敵多，難以被打敗。（路透資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，赴美建立新生活已經3年多，雖然前後製造不少話題，卻沒有讓形象變得更好，不只在英國被媒體、酸民修理到不行，連在美國也開始引來反效果，才剛過去的2023年，對他們來說是事業欲振乏力，想要擺脫陰霾卻身心俱疲的一年，2024年，兩人試圖再起，被建議要多做些正向、能改善形象的事。

對於哈利和梅根，英國媒體見他們踢鐵板就等不及要酸，認為他們再怎麼爆皇室黑料，皇室的地位依舊不動如山，甚至連美國人都沒有被激起對皇室的反感，反而使得未來的英國國王、王后—哈利兄嫂威廉、凱特受歡迎程度前所未有的高，他倆永遠甭想跟威廉與凱特一較高下。

其實英國皇室內部問題一大堆，但若連人氣絕頂、哈利與威廉的親生母親黛安娜都只能傷心離開，沒有機會替自己討回公道，哈利和梅根就更沒有可能得到期待已久的道歉，目前的情況，他們只有選擇聰明些、不要再繼續公開讓皇室難看，想辦法在別的領域尋找話題，也許皇室反擊的力道才不會那麼強，他們才有可能站穩腳步，創造在其他地方的新生活，威廉與凱特的資源太多，他倆真的不是對手。

也有傳梅根面臨很大壓力，覺得疲累不堪，她從去年春天就和美國最大的經紀公司之一合作，還得到該公司的黃金團隊協助，卻幾個月來都無收穫，本來有機會簽下的精品名牌高價合約，也都出意外而弄丟，背後與皇室的力量有沒關係？明眼人都心理有數。她很清楚必須與皇室修補關係，而皇室高層最忌諱的就是他們猛對外揭露皇室內部黑幕，顯然梅根與哈利在2024年，絕對要拿出新的策略，不能再繼續走老路。

梅根（左）與哈利苦思由黑翻紅之道，被建議不要再抱怨英皇室，多做些正向的活動。（路...
梅根（左）與哈利苦思由黑翻紅之道，被建議不要再抱怨英皇室，多做些正向的活動。（路透資料照片）

哈利 梅根 凱特

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