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普亭參加東正教聖誕禮拜：手握武器捍衛俄國利益

中央社／莫斯科6日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭7日在東正教聖誕夜。（路透）
俄羅斯總統普亭7日在東正教聖誕夜。（路透）

俄羅斯總統普亭在東正教聖誕夜矢言支持「手握武器」捍衛俄羅斯利益的士兵，下令政府加強對戰鬥人員的支持，並呼籲人民慈悲公正。

路透報導，普亭今晚接見在俄烏戰爭陣亡俄羅斯士兵的家屬時表示：「我們的許多人，我們勇敢、英勇的人，俄羅斯戰士，即使是現在，在這個節日，也手握武器捍衛我們國家的利益。」

俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵，基輔及其西方盟國稱這是一次無端的帝國主義土地掠奪。

快滿兩年後，這場造成數千人死亡、數百萬人流離失所的戰爭，現已轉向增加對彼此領土的空襲，因為雙方都難以在前線取得重大進展。

國家電視台畫面顯示，普亭與一小群士兵家屬，在他位於莫斯科市郊新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸的一座小教堂裡，舉行「事奉聖禮」（Divine Liturgy）。

今年普亭並未下令俄軍於東正教聖誕節期間在烏克蘭停火。許多東正教徒是在1月6日至7日慶祝聖誕節。

普亭下令政府加強對陣亡將士遺族的支援。3月將面臨選舉的普亭最近談話一直在放軟，焦點改放在傳統價值和團結方面。

普亭面告陣亡將士遺族：「我希望我們的會面能向俄羅斯各層級的同僚發出明確、可以理解的信號，確保我的各層級同事無論何時何地都與你們同在。」

普亭 俄羅斯 聖誕節

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