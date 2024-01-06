日本石川縣強震失聯增至222人 降雪低溫將衝擊災區

日本石川縣輪島市，市民們查看「輪島早市」被地震引發的大火燒燬的廢墟。(新華社)

日本 石川縣元旦發生強震，截至當地時間上午10時止共有126人罹難、至少560人受到輕重傷、失聯人數增至222人。由於災區天氣將轉差，大雪與低溫 恐對災民生活及災區交通帶來衝擊。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登半島1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，截至今天上午9時止，已確認縣內共有126人不幸罹難，分別是輪島市69人、珠洲市38人、穴水町9人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人及羽咋市1人。

在屋損部分，石川縣政府表示，已確認縣內至少有1370棟建物受災；但因為在輪島市、珠洲市、內灘町及能登町也有許多民宅受災，所以目前尚無法掌握受災全貌。

日本氣象廳預測，包括強震災區在內的北陸地方及新潟縣，受上空強烈冷空氣影響將在降雨後轉為降雪，連平地都可能下大雪。民眾須嚴防大雨可能造成的土石災害，也要留意降雪對交通帶來的影響及路面結凍等情況。

加上災區目前地震 活動仍相當頻繁，須持續留意可能出現最大震度7級程度的搖晃。

根據氣象廳預測，石川縣山區及平地到1月8日上午止的24小時降雪量，可能分別達60公分及25公分。

由於災區今天白天不會回溫，到明天為止將持續嚴寒天氣狀態，災區民眾須特別留意低體溫症（失溫症）。在日本過去發生震災後，經常傳出有倖免於難的災民卻在之後的避難生活中喪命，被稱為「災害關聯死」。

共同社報導，部分災區從今天入夜後到明天將降下大雪，對影響搜救活動及運送救援物資的憂慮升高。

金澤地方氣象台表示，石川縣加賀及能登兩地方今天將逐漸受到冬季型態氣壓分布增強影響，天氣從傍晚起進一步惡化。

石川縣輪島市及珠洲市今天凌晨已被發布大雨警報，在珠洲市隨處可看見因地震塌陷的道路出現積水。