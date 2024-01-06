我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在好市多買金條划算嗎？一文報你知

莊凱綁架案 FBI及中使館警告：中國留學生成肥羊

北韓再發射60多枚砲彈 南韓稱將採取適當回應

中央社首爾6日綜合外電報導
圖為南韓民眾收看關於北韓發射砲彈的新聞。（美聯社）
圖為南韓民眾收看關於北韓發射砲彈的新聞。（美聯社）

南韓軍方表示，北韓今天朝延坪島附近發射60多枚砲彈，對朝鮮半島的和平構成威脅。延坪島一帶位於兩韓有爭議的海上邊界附近，雙方昨天才各自在同一地區進行實彈演習。

法新社報導，南韓合同參謀本部在聲明中表示：「今天下午4時至5時左右，北韓軍方朝延坪島西北方向發射60多枚砲彈。」

北韓昨天朝延坪島和白翎島附近發射200多枚砲彈，這兩個人口稀少的島嶼位於兩韓實際海上邊界南韓一側，但緊鄰邊界。

這是自從2010年北韓砲轟其中一座島嶼以來，兩韓最嚴重的軍事升級。南韓昨天已下令兩島居民撤離，渡輪也已停開。

北韓昨天和今天發射的砲彈，都落在兩韓軍事緩衝區內。這個緩衝區是雙方2018年為緩和緊張所簽訂的「919軍事協議」下劃設，但2023年11月北韓發射間諜衛星後，協議已破裂。

南韓軍方今天表示：「北韓一再在敵對行為禁區進行砲擊，對朝鮮半島的和平構成威脅，並使緊張局勢升溫。」南韓因此發出「強烈警告」，並敦促北韓立即停止這類行動。

南韓合同參謀本部說：「北韓單方面宣稱『919軍事協議』完全無效後，藉由持續在敵對行為禁區發射火砲不斷威脅我國公民。我軍將採取適當措施作為回應，以保衛國家。」

北韓 南韓 兩韓

上一則

能登半島強震124小時後 90多歲女性獲救

延伸閱讀

南韓官員：即使川普再次當選 也不太可能裁減駐韓美軍

南韓官員：即使川普再次當選 也不太可能裁減駐韓美軍
近年來首次 金正恩慰問能登震災 日本政府1理由未回覆

近年來首次 金正恩慰問能登震災 日本政府1理由未回覆
北韓狂射200多發砲彈 南韓實彈演習回擊

北韓狂射200多發砲彈 南韓實彈演習回擊
北韓發射200多發海岸炮 中外交部：密切關注情勢發展

北韓發射200多發海岸炮 中外交部：密切關注情勢發展

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03

超人氣

更多 >
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後

南加地震華人家牆面多處開裂 專家警告或有大震在後
規模4.2 洛杉磯地震了…不到1秒 震感「很強烈」

規模4.2 洛杉磯地震了…不到1秒 震感「很強烈」
打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因

打了疫苗為何還得新冠？原來是這原因