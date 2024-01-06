北韓再發射60多枚砲彈 南韓稱將採取適當回應

圖為南韓民眾收看關於北韓發射砲彈的新聞。（美聯社）

南韓 軍方表示，北韓 今天朝延坪島附近發射60多枚砲彈，對朝鮮半島的和平構成威脅。延坪島一帶位於兩韓 有爭議的海上邊界附近，雙方昨天才各自在同一地區進行實彈演習。

法新社報導，南韓合同參謀本部在聲明中表示：「今天下午4時至5時左右，北韓軍方朝延坪島西北方向發射60多枚砲彈。」

北韓昨天朝延坪島和白翎島附近發射200多枚砲彈，這兩個人口稀少的島嶼位於兩韓實際海上邊界南韓一側，但緊鄰邊界。

這是自從2010年北韓砲轟其中一座島嶼以來，兩韓最嚴重的軍事升級。南韓昨天已下令兩島居民撤離，渡輪也已停開。

北韓昨天和今天發射的砲彈，都落在兩韓軍事緩衝區內。這個緩衝區是雙方2018年為緩和緊張所簽訂的「919軍事協議」下劃設，但2023年11月北韓發射間諜衛星後，協議已破裂。

南韓軍方今天表示：「北韓一再在敵對行為禁區進行砲擊，對朝鮮半島的和平構成威脅，並使緊張局勢升溫。」南韓因此發出「強烈警告」，並敦促北韓立即停止這類行動。

南韓合同參謀本部說：「北韓單方面宣稱『919軍事協議』完全無效後，藉由持續在敵對行為禁區發射火砲不斷威脅我國公民。我軍將採取適當措施作為回應，以保衛國家。」