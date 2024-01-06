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日本石川強震累計126死 直接死者數超越熊本地震

中央社東京6日綜合外電報導
日本石川縣元旦發生強震，截至今天下午4時止，已有126人在強震中罹難。（美聯社）
日本石川縣元旦發生強震，截至今天下午4時止，已有126人在強震中罹難。（美聯社）

日本石川縣元旦發生強震，截至今天下午4時止，已有126人在強震中罹難，至少516人受到輕重傷、210人失聯。如果從直接因地震罹難人數來看，已超過2016年熊本地震。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登半島1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，截至今天下午4時止，已確認縣內共有126人不幸罹難，分別是輪島市69人、珠洲市38人、穴水町9人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人，以及羽咋市1人。

日本氣象廳指出，這是繼2016年熊本地震以來，再度發生直接或間接因地震災情死亡逾百人的地震。

●NHK整理日本過去30年造成逾百人死亡的震災如下：

1995年阪神淡路大地震，由於相繼出現建物倒塌及火災等情況，包括災後與地震相關的死者在內，總計6434人罹難。

2011年東日本大震災（台灣稱311大地震），因為規模9.0巨大地震引發高逾10公尺的大海嘯，包括跟地震相關的死者及下落不明者，總計多達2萬2215人。

2016年熊本地震，當時兩度發生最大震度7級的劇烈搖晃，總計在熊本縣及大分縣共造成276人罹難。

不過，熊本地震罹難者中有高達8成屬於跟災害相關，如果單看因地震直接死亡的人數，這次能登半島地震已超過熊本地震。

此外，朝日新聞報導，金澤地方氣象台表示，預測1月7日氣溫將驟降，加賀及能登地方從7日傍晚到8日上午都可能降下大雪。

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